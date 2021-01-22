【本報訊】佐敦疫區盛傳今日起出動逾千紀律部隊人員封鎖，多間傳媒均報道，政府擬今日凌晨起在「佐敦指定區域」部份範圍內實施「禁足令」，強制區內所有居民檢測，為期兩至三日。消息傳出後，居民大逃亡，政府卻全日「龜縮」未有證實或否認消息，銀行分行和食肆都準備停業，當區區議員透露，已有居民自行搬走，擔心病毒擴散。食環署昨晚10時在廟街清場，當局送物資入吳松街熟食市場。

昨日新增55宗本地個案中，13宗位於油尖旺區，五宗屬佐敦疫區。疫情未受控制，昨日多間媒體報道，政府擬在今晨起兩至三日內在「佐敦指定區域」內劃出封區的區域，對居民實施「禁足令」以強制檢測，逾千名紀律部隊人員將到有關大廈「洗樓」，強制居民檢測，預計檢測一日內完成。

有報道指，政府推算區內逾一萬人，只有持陰性檢測結果人士才可在封鎖期間離開，但居民仍可在封鎖區內購買日用品等，但商店物資售罄就不可補給。

傳持陰性結果可離疫區

根據《預防及控制疾病規例》599J章，「禁足令」宣告期最長為七天，其間政府須為有需要人士提供基本物資，亦容許有特殊需要人士申請離開。

消息傳出後，有居民漏夜拖篋離開，亦有居民購買糧食以防萬一。記者晚上10時許前往區內一間超級市場，發現放置即食麵、飲用水或米糧的貨架明顯少了很多。有尼泊爾裔街坊購買白米、即食麵、食油等回家，他表示自己寓所位於強檢大廈之一，對封區傳聞感到緊張。

另一街坊練先生稱，會準備多些食物在家以防萬一。他認為現時才封鎖太遲，他反建議全香港禁足半個月，「𠵱家日日拖落去，個個都唔好，經濟又唔會好」。

封區消息滿天飛，政府全日未曾澄清傳聞或回應傳媒和區議員查詢，與去年7月有專家僅指若情況惡化便應考慮禁足令後，政府主動澄清「絕無其事」的反應不同。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨多次被追問「禁足令」，均回應「沒有補充」。

佐敦北選區油尖旺區議員何富榮批評，政府訊息混亂，導致居民恐慌，已有居民逃亡，很多居民昨日拖篋搬出該區，「有人打嚟問邊度有酒店可以放小動物，有人已經去咗安全地方，打嚟叫我小心」，他擔心病毒因此向區外擴散。

廟街商會主席陸興發稱，傍晚接獲食環署通知，須晚上10時前清場。署方未有多說明，但大家心知肚明為禁足令準備，他重申「長痛不如短痛」，希望措施可令疫情盡快受控，因區內爆疫開檔檔販不多。有檔販表示，未接獲食環署收檔通知，見旁人收檔所以也收檔。

晚上11時許，吳松街熟食市場有三輛大貨車送來出前一丁、地捫粟米及口罩等物資，傳媒引消息指，熟食市場將設立指揮中心，警方在市場外拉起橙帶劃出落貨區。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，不清楚封區如何執行，但政府封區可登記居民資料，確保所有人接受檢測和在五日或十四日後覆檢。對於現時才封區是否太遲，他則認為「永遠都有啲用，當然越早做越有用」。呼吸系統專科醫生梁子超認為，封區須配合消息公佈，第一時間做，避免尤其是逾期居留或從事地下活動人士等離開，「追返都已經傳咗出去，仲有冇意義呢？」若政府封區目的只為強測執法起示範作用，可於其他大廈進行，「唔使咁大陣仗」。