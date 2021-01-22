【本報訊】油尖旺區大爆疫，消息指政府正考慮在「佐敦指定檢測區域」部份範圍實施「禁足令」，區域內人士須持陰性檢測報告才可離開。本報昨獨家踢爆佐敦疫區內唐樓潛藏「黑市廚房」，工人每日將大量無牌外賣飯盒送勻油尖旺區，該廚房另一分支工場更設在「佐敦指定檢測區域」，倘政府頒令「禁足」，該單位內工人及外賣員不能自由出入。記者昨發現黑巿廚房工人帶同行李大逃亡，但若當中有人是隱形播毒者，後果堪虞。

死撐有牌 拒講店舖地址

記者昨再到黑巿廚房所在的廟街187號及167號門外守候，發現通往閣樓的閘門緊閉，未見食環署人員及其他政府人員前往執法。至早上9時許，菜販依舊將兩箱蔬菜送到廟街187號地下，惟一直沒人收貨，約兩小時後，菜販折返收回食材。其後兩名工人陸續拉着行李篋從閘門竄出來，其中一人正是早前運送「煙頭飯」的外賣男，他坦言得知「黑巿廚房」曝光，並解釋「煙頭唔知邊個扔落去」。他自言從大陸來港幾年，因疫情嚴峻，暫時停工搬離宿舍往親戚家暫住，但對於廚房營運及老闆娘去向都不清楚，只稱「暫時都唔會開，以後就唔知」。隨後他拖着篋到區內找換店滙款，又到藥房買藥。

另一個位於廟街167號的分支工場，亦即在「佐敦指定檢測區域」的高危大廈，記者在門外守候一整天，不見再有外賣飯盒送出，且全日拉上鐵閘。其間只見一名頭戴鴨舌帽、疑似老闆娘的女子，在門外邊講電話邊探頭出來張望，之後又躲回工場內未曾離開。

記者致電涉由「黑巿廚房」一開七的「假餐廳」外賣紙電話，當中有六家未能接通或無人接聽，唯一接通的一家，則由一名大媽接聽。她表示「今日全店休息，不做生意」，又訛稱「餐廳因為疫情嚴重已休息數天沒接生意」，更堅稱餐廳有牌，「梗係有牌啦，我哋餐廳嚟！」當記者追問確實地址時，她卻亂指「喺重慶大廈呀，地舖嚟」，當記者要求她提供確實地舖位置時，她即匆匆收線。

食環署稱，現時仍繼續調查該三個位於廟街和上海街懷疑無牌經營食物製造廠，如發現有人經營無牌食物業，會採取執法行動，包括突擊巡查並作拘控。

◼記者江子堯