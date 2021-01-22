【時事追蹤】

【本報訊】立法會財務委員會昨通過，將政府的「丁級工程」項目授權上限大幅提升至5,000萬，即日後所有5,000萬以下的工程毋須再經立法會財委會審議。民建聯周浩鼎建議，日後丁級工程交由建制派掌控的分區委員會監察，政府隨即表示樂意配合。熱血公民鄭松泰指，地區分區委員會由政府委任，由他們監察政府是匪夷所思。有區議會主席批評，政府和建制派明顯是想架空區會。

現時屬於丁級工程、3,000萬以下的地區小型工程，政府可透過「基本工程儲備基金撥款」以獲授權方式批出撥款，工程毋須經立法會審議。政府昨向立法會提出將授權上限由3,000萬元提升至5,000萬元，實政圓桌田北辰認為，即使計算通脹，授權上限最多只能提升至4,400萬元，政府一次過要求加至5,000萬元太高：「你話立法會阻住地球轉，啲嘢好慢，但今時今日立法會其實都幾暢順，又唔塞車，4,400萬（元）以上咪拎嚟審下囉。」財經事務及庫務局局長許正宇稱，項目數量或價格不會改變，又稱立法會仍有監察角色，局方會提供季度報告，確保公帑用得其所。

由於丁級工程項目多涉區議會事務，建制派趁機要求政府架空區議會。工聯會陸頌雄指，區議會未能反映民意，政府應多聽其他地區諮詢架構的意見。民建聯周浩鼎說得更白，指政府應把這些丁級工程項目的監督責任交給分區委員會。鄭松泰怒批周浩鼎的建議是匪夷所思，因為分區委員會由政府委任，難以做到監察政府角色，而本身只是負責「搞清潔」的分區委員會沒有權力，卻獲充權監察工程，做法等同架空區議會。

官員和應建制派建議。建築署署長何永賢稱，議員要求政府將相關工程文件交給分區委員會，「我哋好樂意配合」。民政事務總署助理署長鍾雅之亦認同要擴大諮詢，指吸納意見是好方向，更大讚分區委員會是重要團體，政府會「更多去吸納佢哋嘅意見」。最後有關撥款及建議以18票贊成、兩票反對及一票棄權獲通過。

區會主席：分區委員會本負責市容

曾任分區委員會的元朗區議會主席黃偉賢接受本報查詢時指出，分區委員會主要是負責社區市容問題如清潔、垃圾等問題，惟警方、運輸署等政府部門都不會出席分區會討論，分區委員會以往如花瓶，但由於政府委任落選建制派擔任分區會委員，該委員會已淪為「敗選者聯盟」，建制派和政府明顯是想另起爐灶，架空由民主派掌控的區議會。