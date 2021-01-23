政府周四晚（21日）放風稱將於周六日封鎖油尖旺疫區實施禁足令，隨後傳聞滿天，惟政府一直未有正式公佈；直至周六（23日）凌晨4時，政府始發稿正式公佈引用第599J章發出禁足令，限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，直至區內人士完成檢測及大致確定結果，方可離開其處所，政府目標是在約48小時內完成行動。

相隔超過24小時，政府今早9時終派官員交代，環境局局長黃錦星、食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉會見傳媒。

陳肇始表示，當局看到佐敦區內感染情況持續，感染風險仍在，在1月1至20日期間，佐敦疫區共有162宗個案，涉及56幢大廈，而「受限區域」過去數天的污水樣本陽性比例高於佐敦指定區域其餘範圍，顯示有受感染人士身處有關地方，區內大廈亦比較舊及較多「三無大廈」，社區感染風險高，故認為有需要在「受限區域」作出限制及宣告，截斷傳播鏈。黃錦星補充，該區污水陽性比例高達9成。

「希望」周一前解封

徐英偉指，留意到油麻地及佐敦一帶須要加強檢測，但個案數字仍然嚴重，多幢大廈亦有污水陽性樣本，故決定實施禁足令及封區，涉及人口約萬人，希望爭取在48小時內完成區內人士強制檢測。他指已安排足夠檢測資源盡快為受限區域人士做檢測，今早6時起會安排範圍內人士陸續前往檢測站，亦有人手在每幢大廈樓下作安排，並已為市民分不同時段檢測，呼籲市民毋須心急。

他稱明白今次行動會帶來不便，但已與區內人士商討過，均表示樂意加強檢測，將感染個案找出來，亦已設立兩條求助熱線 2399 6949 / 2399 2139 ，供區內市民索取藥物、長者送飯及其他支援，亦有為少數族裔人士設立特別熱線 3755 6816 ；社署已為區內人士安排膳食及老人院作出準備，並已安排食物包及清潔裝備，讓市民做完檢測及登記後索取；當局亦會為區內特別是「三無大廈」清潔。

政府指如有僱員因封區而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

跨部門動員3千人 將上門拍門 設51檢測站

徐說今次行動跨部門合作，動員超過3千人全力支援，包括民政署、衞生署、社署、警務處、消防處、入境處及海關等，圍封區內有51個檢測站，亦會派員到圍封大廈上樓找出未做檢測市民「帶落嚟」，亦會有懂說少數族裔語言的人士協助大廈居民安排及解釋。

陳肇始稱「受限區域」今早已設立好採樣站，直至今早9時約有120人已做檢測。她強調區內人士要在1月23日午夜前完成檢測，未完成檢測前，居民要留在處所以減少交叉風險。

14日內曾身處封鎖區內 即使已離開亦須檢測

「受限區域」內有一所老人院，陳肇始說會安排人員上門替院友取樣，而過去數日已有超過2萬人在油麻地做檢測，有關已受檢人士今午夜前亦須再做檢測；陳指是因為有機會感染者在檢測時仍在潛伏期，而污水結果亦顯示「受限區域」內部份大廈污水陽性樣本比例較區外多，故決定對此區域人士發出強制測檢及禁足令。

食衞局亦會在「受限區域」內處所發出強制檢測公告，曾在過去14日身處有關區域超過2小時人士，即使在公告生效時不在有關區域，都要在今日午夜前做檢測，有關人士可到其他區域的臨時檢測中心或流動採樣站，亦可到門診或港鐵站索取樣本包檢測。

被問到遲遲未公佈封區，不少區內居民已搬離，有播毒其他區域風險，徐英偉說，乙明邨之前亦曾有「禁足令」，認為通知時間越短，可避免市民逃走，而曾在過去14日曾逗留有關區域人士都有責任做檢測，之後會再做執法行動，呼籲有關人士要保留着檢測紀錄，待將來執法時再出示。

他又解釋，因行動要配合調配人手及設立檢測站，已計算最短時間可做到，並考慮到有關時段是影響市民最少。

不排除會再有第二次檢測 陳肇始：不一定會再封區去做

陳肇始說，由於有機會感染人士有潛伏期，故不排除將來會再有第二次檢測。被追問是否推第二次檢測有何準則時，她稱要看不同數據及因素，但不一定會再封區來做第二次檢測，其他區的大廈亦曾做第二次檢測，當局會參考污水樣本等數據，如持續陽性便有理由相信有感染人士在內，故會視乎檢測後的陽性個案及污水樣本比例及評估。

徐英偉：不建議親友送物資 「希望」48小時內完成行動及早解封

問到親友可否為封鎖區內人士送物資，徐英偉說不建議親友遞送物資，當局「希望」會在48小時內完成行動，亦會盡力幫助及支援居民如醫療需要等。他指會將行動時間壓縮到最短，如居民有序做檢測令當局盡快完成，會檢視有否空間可早些解封。

對於在封鎖區內上班，而並非住在該區的人士，被禁足區內的48小時會有何安排，陳肇始說，有關人士都需要做檢測，而民政署已為他們安排逗留地方。

被問到是以甚麼準則劃出封鎖區？陳肇始指，該區的污水持續陽性比例，高於佐敦指定區域內其他範圍，顯示有隱形患者身處該區。她又指，留意到受限區域樓宇較舊、日久失修，造成社區感染風險較高，故需執行禁足令，截斷傳播鏈釋除居民疑慮。

直播重溫

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