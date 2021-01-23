「梁粉」專欄作家屈穎妍在《大公報》撰文，對中大校長段崇智口誅筆伐，質疑段對「港獨」學生不作為，「絕對可視之為協助學生作出違反國安法行為，國安處可推動罷免校長」，揚言段「沒盡教育之責，結局本是要坐牢的」。屈亦意有所指，不點批評批評身兼中大校監的特首林鄭月娥，「看到校長及管理層不作為，難道校董、校監、教育局都沒有發言權？」

中大中文系畢業的屈穎妍今日在《大公報》發表題為「罷免段崇智」的文章，她以2018年一宗英國3母女恐襲案為例，指案中母女雖未有成功恐襲，但母親被判監6年9個月、兩女被判終身監禁，可見即使母親沒有下手恐襲，但因包庇女兒，「未盡母親之責教好兩個女兒，反而令她們變得偏激，走歪路成了恐怖分子，故也要重罰」。

屈質疑段崇智作為大學管理層和「犯罪現場的管理者」，發現罪案發生不報警、事後不處置追究，甚至為被捕學生寫求情信，「我們就有合理懷疑，這些管理者可能是共犯，警方應該找這班大學管理層盤問調查去」。

揚言國安處可推動罷免段

她更不滿段崇智在有學生於畢業禮搞「港獨」遊行後，「千呼萬喚，才拍出段片出來遺憾一番」，揚言段對「港獨」學生不作為，「絕對可視之為協助學生作出違反國安法行為，國安處可推動罷免校長。」

不過屈穎妍最後將矛頭指向林鄭，「其實，校長上面不是還有校監及校董會嗎？」質疑校監、校董等對段崇智不作為，尤其佔中後中大、港大校長都已換人，「段崇智辦出一間舉世知名的『暴大』，難道就不該『人頭落地』？」

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