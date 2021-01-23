【居民慘情】經營24小時雜貨店的黃小姐（圖），政府昨凌晨4時宣佈封區前五分鐘才獲通知，被殺個措手不及。她慨歎「都走唔甩！執嘢都執唔切啦！」最後只好留在店內呆等，未能返回尖沙嘴家，既不知何時才能離開，也不肯定其店舖能否在「疫區」內繼續做生意。

黃小姐稱，一心以為其在新填地街的地舖位置不會受限，但至昨凌晨3時許，看見警方突然拉起封鎖線，才知「走唔甩」。她批評「完全係冇通知，突然3點55分話要封」，又指區內變得水盡鵝飛，為生意發愁：「呢條街啲舖日日蝕，仲要交租。」她亦擔心區內基層市民手停口停：「佢哋冇得返工，可能都冇錢。」

地盤工：警有補水我哋冇

家住新填地街的地盤工阿志一直以為住所不在封區範圍，直至昨凌晨封區後才發現身陷圍城，當時摸黑「踢拖」落街了解，「我知道就走咗啦！仲喺度俾佢封咩！」地盤工作逐日計薪，多勞多得，但阿志封區後無法外出，開始擔心生計，指：「政府又唔會畀返錢我。」

他指生活艱難，只好居住舊區，眼見近百警員駐守現場，他苦笑自嘲「佢哋有OT（補水），我哋冇吖嘛」。為想知道封區詳情，阿志曾向警員詢問，但對方竟着他早上8時自行問民政處職員，令他不滿。他認為封區令「一刀切」，大嘆：「你（政府）死就好啦，唔好累埋我啦。」無奈地上樓睡一覺。

肉檔cut單不成 慘蝕1.5萬

在封區範圍內開牛肉檔的穆先生，昨凌晨4時半回來開檔才知檔口位處封區範圍，自己要留在區內兩日無法外出，預計無人買肉要關門，擔心之前預訂、價值三萬元的牛殼無法賣出，第一時間致電肉商嘗試取消定單但不成功，於是即時變陣致電相熟肉販求助，經半小時討價還價，最終以半價賤賣牛殼，慘蝕1.5萬元。

他表示，封區的兩日內會留在肉檔樓上的寓所「閉關」，不過他質疑自己日前才做檢測得出陰性結果，現時封區又要進行檢測，覺得沒完沒了。他坦言，經營肉檔30多年，首次要臨時賤賣牛殼，無法開檔，更覺得今次武肺疫情較當年沙士襲港影響更大，令人心惶惶。