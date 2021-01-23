【武肺第四波】

【本報訊】劏房林立的佐敦受限區域內，有九成污水樣本對武肺病毒呈陽性，政府以封鎖社區應對。住戶等候病毒檢測結果期間不准外出，變相只可困在劏房48小時。有關注基層權益的團體擔心劏房戶困在污水樓，面對喉管播疫風險。

多名政府高官都指出，受限區域內滿佈「三無」大廈及劏房，但卻未有安排居民送往檢疫中心。社區組織協會幹事戚居偉指出，有居於板間房的住戶僅佔有一個床位，床位間的距離十分近，須共用洗手間，憂慮病毒透過喉管散播，「如果你唔畀佢哋呢48小時離開，屈喺裏面，我都不好見得佢哋真係安全。」由於部份劏房和板間房住戶沒有廚房，居民即使取得政府提供的罐頭、即食麵，亦無空間煮食。

戚居偉形容居民幾乎無事可做：「乜都做唔到，落樓都有困難。𠵱家係畀個時間你若去做檢測，然後鼓勵你返上去，佢根本就冇其他選擇，更加唔好話喺嗰幾條街行下。」他擔心措施會對居民造成鬱悶的心理狀態，認為封鎖措施並非最理想。

梁子超：難送一萬人檢疫

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，污水與大廈是否有傳播源頭，未必有直接關係，可能是部份病毒殘餘在喉管，但已沒有傳播性，若喉管沒有洩漏，染疫風險不高。不過他關注該區劏房集中，不排除可透過共用喉管染疫，「明知好多劏房，好多渠都係有問題嘅情況下，如果入面係搵到個案，而呢啲個案都明顯係糞便度排放，你係唔能夠排除呢啲喉管入面有一個傳播風險」。

由於受限區域涉及16個街區，梁子超認為，政府未必能動員工程人員逐幢大廈檢查喉管，只好等到有個案出現，再派員檢查喉管及安排檢疫。至於何為不先把居民送往檢疫14日，梁子超認為不可能，「能唔能夠短期內送到一萬人去檢疫？」而且隔離檢疫14日涉及居民生計，政府或需面對賠償等問題。

區議員斥照搬內地做法

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則認為，即使沒有是次禁足，區內居民都要居於污水樓：「佢哋本身已經住係嗰度，日日夜夜本身都係住緊喺嗰度，只係話叫佢呢兩日接受咗測試，唔係話以後都唔畀佢出去。」

面對突然封區，區議員李傲然形容佐敦忽然變成武漢，只是港府為執行政治任務，照搬內地一套來港。他批評港府的新措施沒經過諮詢，強行推出是橫蠻無理。他亦收到40多個商戶求助，「只希望開工」。他質疑港府今次封鎖佐敦，隨後可以是任何區域，做法輕易剝削港人人權，促請港府反省，否則可能會自食惡果。

特首林鄭月娥則辯稱，是次封區並非其他城市的應對疫情的封鎖（lockdown），而是「限制與檢測宣告」（restriction-testing declaration），前者代表一段時間內不允許居民外出，但針對今次事件，居民只要完成檢測，公告就會取消，他們可離開。