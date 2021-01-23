早前有報道指出，北京擬禁止BNO持有人出任公職以及剝奪投票權。新民黨主席葉劉淑儀更提出禁止港人擁有雙重國籍，事件引發社會激烈討論。究竟國籍重要還是能力重要？或許英籍「香港仔」周壽臣能夠提供答案，就讓港古佬黃競聰及施志明為大家講解。

周壽臣於1861年在黃竹坑新圍出生，11歲被父母送往中央書院（即今日皇仁書院）讀書，接受西方教育。當時正值洋務運動，清朝於珠三角一帶尋找華人幼童，送他們出國留學，周壽臣被容閎選為第三批大清留美幼童。1874年，他抵達美國獲安排進入溫斯弟小學讀書，更於菲立斯學院以優異成績畢業獲美國哥倫比亞大學取錄。當時一眾留清學童已慢慢融入美國生活，剪去辮子、信基督教甚至認識洋妞，令清朝官員非常不滿，召他們回國。

今時今日曾在外留學會成為「天之驕子」，但放眼百多年前的清朝，一眾留美學童回國卻得不到應有尊重。周壽臣在天津被投閒置散導致生活困苦，被迫「解甲返鄉」卻被官府拘捕。周壽臣曾表示：「抵國門，無人歡迎，吾輩所受待遇，有如監犯。」幸好他是英籍港人，得到英國領事協助減少牢獄之苦。周壽臣後來被調到朝鮮工作，跟隨袁世凱工作。在朝鮮15年，由繙譯升至署理仁川領事，1903年出任關內外鐵路總辦，官至二品。

1909年調任「奉錦山海關兵備道兼山海關監督」直至清朝遜位。及後袁世凱出任中華民國大總統，周壽臣身邊的同期同學已成總理或部長，他卻選擇辭官帶同家人返港。至於為何香港會有一座山以他名命？他在香港期間有何豐功偉績？敬請留意下星期的港古佬。

鳴謝：長春社文化古蹟資源中心 香港史學會

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