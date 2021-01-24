Apple Store網頁公佈，廣東道分店突然需關閉7日，有讀者投訴指，過去周五（22日）接到店員通知維修好的Macbook可於當晚9時前取機，未料當晚約8時半到達時店舖已關，與數位市民一同「摸門釘」。職員至今早11時才致電，指分店有一名職員確診，未知何時能重開，亦未有回店取機的後備方案。讀者批評蘋果公司隱瞞疫情消息，亦沒有為客人着想，「AppleCare係咪真係有care過客人？」

讀者袁小姐從事文職，主要使用一部Macbook工作，因Macbook鍵盤故障早前拿到Apple Store維修。過去的周五（22日）約6時多，有店員通知她可於當晚9時前到場取回維修好的Macbook，她特意早退並前往取機，未料約8時半到場時摸門釘，「剎那間收咗舖」。她只見有清潔工在店內，店外僅貼出已過營業時間的通知，翌日亦未接獲任何電話。

未有重開資訊、員工最後上班日、任職崗位等

至今早11時多，她終於接獲分店店員趙小姐致電，指因該分店有一名職員確診，短時間內客人都不能取回電話，未知何時會重開，亦沒有任何後備方案。袁直轟公司隱暪疫情，應對客人態度冷漠，「咁大間公司交代勁差，失望到極點⋯⋯話AppleCare係咪真係有care過個客，你都畀幾個鐘人盡快拎，或者運啲機運去其他地方，我去邊間舖拎有咩所謂，大家都係咁諗，唔係你自己封咗城，任何嘢冇得進出。」

她又認為公司應公佈確診員工最後上班日、任職崗位等資料，讓曾到場的客人自我警惕。她指目前只能等候職員通知何時可取機，並暫以電話繼續工作。翻查衞生防護中心資料，一名43歲男（第9960號個案）曾於1月19日到訪尖沙嘴彩星集團大廈，他住在油麻地順豐大廈，是源頭不明個案，未知是否為確診店員。《蘋果》正向蘋果公司查詢事件，尚待回覆。

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