【本報訊】人稱「石雕大王」的古董收藏家汪裕祖，其大埔大宅花園收藏數以百計的巨形石雕。惟近年政府賣地將整幅花園地皮收回，石雕須移走。礙於搬運難度與費用極高，汪裕祖近期與元朗荔枝山莊初步達成共識，擬將石雕轉移該處開放公眾參觀。地政總署上月採取行動，將花園全面圍封，並表示已接管所有石雕，會拆掉或以其他方式處理。

汪裕祖自90年代租住位於大埔樟樹灘的三層村屋，屋外約七萬方呎的花園地獲政府以土地牌照方式按年批租。至2005年改以短期租約方式續租，他把其父由世界各地收集得來的大批石雕安放花園。2015年，地規會通過將涉事地段的土地用途由「綠化地帶」改劃為「住宅」，擬出售該地作住宅發展，短期租約至2016年12月終止，地政總署要求汪裕祖將花園石雕移走並交還土地。

去年下旬地署發最後通碟要求汪限期前將石雕移走，11月派員以鐵絲網圍封花園。汪向法庭申禁制令失敗，遂去信地署促延遲限期。地政拒絕並表示花園石雕已被接管，將以「任何方式將財物拆掉或作其他處理」。

地署拒移走圍網

記者到場了解，大屋前花園及後山放滿逾百尊石雕，部分高逾兩、三米。年逾70歲的汪裕祖聲稱，部份石雕年份可追溯至1,700年前的北魏朝代。他斥當局霸道，「我成屋都係文化遺產、古董，搬去邊度？有咩地方可以搬到呀？搬去特首屋企呀？」

最近他聯絡元朗鄉紳梁福元，與元朗荔枝山莊達成初步共識或將文物移放該處。但當局拒絕移走圍網，工人無法進入搬走文物。地政總署覆稱佔用人在短期租約終止後仍不合法佔用該土地，2018年及去年中分別被罰款，署方遂於去年11月按《土地（雜項條文）條例》接管該土地，該處物件仍放置原址，呼籲當事人盡快聯絡領回，署方會合理跟進。