政府周六（23日）凌晨對甘肅街至南京街、吳松街至炮台街一帶地區進行封鎖，經過20多小時後，佐敦限制區入夜後氣氛平靜，但保安守衛森嚴，傍晚時份有多輛警車泊在附近，多隊警員在外圍巡邏，限制區每個路口都有警員駐守，有外來市民好奇停留拍照即被要求「上番行人路」。區內大廈幾乎每隔十米以內就有一隊穿保護衣工作人員看守，樓上住戶不能輕易落樓。

晚上區內工作人員開始輪流換更，不過下班穿保護衣的人員在區外一般市民間穿過，未見特別嚴謹的隔離措施，附近垃圾桶有使用過的白色保護衣被人隨處丟棄。

政府公佈冀可周一早上6時解封

政府周日凌晨近3時公佈，根據食衞局及民政事務總署的初步記錄，周六共有約6,900人在限制區域內的臨時採樣站接受檢測。政府表示昨日已到訪限制區域內超過3,240個住戶，涉及約6,200名市民，並登記他們資料，以作跟進檢測狀況。而周日仍會繼續進行家訪，安排未有接受檢測人士到採樣站檢測。政府指已為受檢人士提供簡單的食物和清潔用品。又指民政事務總署已安排約50多名能操少數族裔語言的工作人員在區域內協助居民。政府表示，目標是爭取在約48小時內完成行動，望市民可在周一上午6時左右開始上班。

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