【本報訊】聖瑪加利大堂fb專頁周五發通告，表示教會尚欠200萬元維修堂區中心，呼籲青年教友貢獻聖堂，「不是祖父母、爸媽或兄姊捐了錢後，後輩便可以坐享其成」。通告用詞被教友炮轟，「明明自己坐享其成、既得利益者，卻怪他人沒歸屬感、不願付出」。

通告由教會主任司鐸關傑棠發出，指教會正籌款維修堂區中心，離目標尚欠200萬元。他指捐款教友「多數屬於較成熟之年齡層」，青年人只佔少數，然後以訓示口吻稱：「不是祖父母、爸媽或兄姊捐錢後，後輩便可以坐享其成。其實不是要你們跟前輩看齊，倒是那份強化關心信仰大家庭歸屬的心意更顯重要。」通告惹網民極大反彈，Benson Tsang留言質疑：「用坐享其成去形容冇捐錢的會眾，呢啲病態而不自知的心態，真唔知點形容。另外，如果對教會的歸屬感要用捐錢去建立，這是那門子的信仰概念？」

曾撰文撐警抹黑傳媒

關同晚透過fb直播回應稱對網上迴響感意外，指原意趁機鼓勵教堂青年多參與堂區生活，形容此為「契機」讓他學習與青年相處。回應未能平息眾怒，有網民留言：「我想問吓讀緊書嘅教友到底可以邊度搵錢畀你哋？其實你哋係教會定係層壓式推銷？」

本報亦接獲聖堂教友投稿批評關疫下未慰問「在學年輕人」，反而要求他們募捐，並刻意以捐款金額多寡分化「前輩」和「後輩」。他續說，關傑棠2019年曾在天主教報章撰文多次撐警，卻從未為年輕人說過半句話；又拒絕開放位於跑馬地的聖堂供遊行人士歇息暫避，更辯稱遊行人士逗留在堂內會構成安全問題，被戲稱「門常關」。翻查資料，關傑棠曾在《公教報》撰文維護警暴及抹黑傳媒：「試問警務人員會否在沒有受到人身攻擊前主動追上前打人？如果有，他們肯定是潛伏在警隊的『無間道』壞分子了！……傳媒也一樣，只向聽眾觀眾讀者提供警察打人的片段，而把忿青襲擊警察的片段刪去。」