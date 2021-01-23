【本報訊】第四波武肺疫情嚴峻，首個「封城令」昨凌晨4點生效，記者在疫區內直擊，政府雖然動用龐大人力物力防疫，但過程甩漏百出，例如完成檢測未發識別手帶，隨時浪費時間被迫再做過；排隊檢疫人士沒保持1.5米的社交距離；被禁足的市民不知派飯盒詳情，政府查詢熱線亦久久未能接通，有獨居長者餓了大半日才有食物，孤立無助。不少居民投訴安排倉促及擾民，「受限區域」變「受氣區域」。

昨凌晨4時，警員築起鐵馬膠帶圍牆，衞生署偕民政署職員架起檢測帳幕，城外城內重兵駐守。昔日繁華的佐敦，旅遊勝地的廟街頓變死城，「受限區域」內的街道不但冷清，附近非受限區域街頭亦大受影響，食肆林立的白加士街十室九空，十多間餐廳拉閘，門口貼出「疫情嚴峻，暫時停業」的通告。

檢測後漏發辨別手帶

本報與部份傳媒記者租用區內酒店房間，以「住客」身份直擊「封區」實況，記者發現政府雖然人多勢眾，各街頭有大批工作人員駐守，但安排混亂，尤其是居民的飲食安排，加上政府查詢熱線長期沒人接聽，為人詬病。

居住炮台街的一對老夫婦，不懂使用手機，無法瀏覽網上訊息，一直不知政府安排，他們家中沒有食物，落街後才發現食店關門，幾經辛苦才接通政府熱線，工作人員派上即食麵及罐頭，兩人不習慣，改派飯盒，打開才知道是少數族裔的菜式，完全不合胃口。

另一獨居長者於昨晨10時許致電政府熱線要求派食物，一直線路繁忙無法撥通，三小時後才能接通，至下午3時才獲得食物，餓了大半日，他批評政府安排混亂，非常擾民。

在受限區域的正常檢測程序，應是收到上門通知後，根據卡上的英文字母，再到相應的採樣處，採樣完成後便需要作最後登記，最後獲得手帶及乾糧。

惟昨早酒店職員11時03分到記者房間，通知房客於指定時段內檢測，記者獲安排時間為早上9時至11時，即已逾時，職員見記者疑惑，也嘆氣地說：「程序直頭俾人鬧到爆，佢（政府承辦商）通知我已經10點半，你哋可以隨時去。」

之後記者落樓做完檢測離開，發現未獲發識別手帶，折返主動查問，另一工作人員指示，要到另一邊排隊取手帶和物資，否則要翻看電腦紀錄才確定有否做測試。對於做檢測的工作人員沒有說明，他承認說：「應該講漏咗。」

街坊聚眾除罩食煙吹水

記者在排隊拿取手帶，再次查詢沒有取手帶會有甚麼後果，工作人員坦言：「如果你冇手帶，唔當你做咗（檢測）」。他解釋一旦未有拿取手帶，便需要花時間翻查紀錄，更有可能需要重新做檢測。排隊輪候手帶時，記者又發現有市民根本未做採樣，程序甚是混亂。而且檢測期間，大部份排隊人士並沒保持1.5米的社交距離。

政府下令居民禁足在家，但有部份居民「懶理」，一名穿格仔恤衫男子，昨凌晨已在區內便利店，除下口罩飲啤酒，早上在封鎖區內，拉低口罩邊行邊吸煙，其後他在一班穿白色防護袍人員旁邊經過，也無人理會，返回上海街與寧波街交界的休憩公園，除罩吸煙，一度有穿保護袍人員上前遞上單張與他傾談。至下午，六名街坊在衞生人員眼底下，於疫區內公園聚集除罩聊天、「煲煙」甚至進食，防疫意識堪憂。