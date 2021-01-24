特首選戰未開波，建制派陣營已就如何產生開拖。前立法會主席曾鈺成日前反駁前特首梁振英以協商產生特首未違《基本法》之說，強調此舉不符《基本法》附件一的選舉規定；梁振英今天再發文，除了重申協商誕生特首的大前提是「實際情況」外，更特別提到無論特首以任何形式產生，中央皆有權不任命。翻查資料，梁早在2013年上任特首後不久，已提出北京有權拒絕任命民主普選產生之特首。

梁振英連日談特首選舉可以協商產生，在建制陣營引來極大迴響，尤其在盛傳北京疑修改香港選舉辦法，以令特首選舉零風險之時，更惹人猜測其政治動機。而在曾鈺成反駁梁振英的協商毋須修改《基本法》之說後，梁振英昨天及今天一連兩日發帖不點名反擊及回應。

繼昨指每屆特首產生辦法都要按「實際情況」決定，沒說過每屆都要「循序漸進」後，梁今天的主調則圍繞北京的實質任命權。他指，《基本法》第45條第一款指明香港特首在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命，「也就是說，無論行政長官候任人是通過選舉委員會、普選或協商產生，都要由中央人民政府任命」。

他強調，候任特首要得到中央人民政府的任命，是因為中央政府給予香港特區的高度自治權力，遠高於例如倫敦、紐約等城市的自治權力，指這是中央政府對香港的「額外授權」，因此中央政府必須對特首有絕對信任，直指無論是以選舉委員會選舉、普選或協商辦法產生的候任特首，中央政府都可以拒絕任命，因此「選舉委員會選舉、普選或協商，形式不同，但都沒有任命權，任命權都在中央人民政府」，形容這是中央對香港「全面管治權」的一個體現。

而除曾鈺成外，現任特首林鄭月娥及其「愛將」、行會召集人陳智思先後表明以選舉產生特首較好；外界盛傳「梁粉」財政司司長陳茂波，仍然是下屆特首「黑馬」。

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