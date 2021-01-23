【本報訊】歷史性封區安排的混亂，有看得到的居民倉忙逃生，也有看不見的封區人員安排。有份參與封區的公務員A小姐向本報透露，所屬部門安排稍為混亂，首日分成兩更，早上6時至下午3時，及下午3時至凌晨12時，但其後又改為清晨5時至中午12時半、及早上11時半至晚上7時。近收工時間管方又突要求延長至凌晨12時，部份人不願「OT」，約晚上8時至9時離開。

A表示，政府安排予工作人員的防疫物品尚算足夠，每人獲發防護衣、眼罩及口罩等，但無人教他們如何穿保護衣。不少工作人員在穿着防護衣後仍「突破保護防線」，取保護衣內的手提電話通訊。據她所見，由於工作人員不想多次除下保護衣，他們很少飲水，避免上洗手間時要更衣。

僅紀律部隊獲補水

當局在受限區域的北面設有六至七個大帳篷，供工作人員除下防護衣，A小組形容，「一大班人一齊入去除，幾乎全部人都係亂除」。防護衣除下後堆成一叠，棄置在帳篷內。

今次封區行動涉及多個部門，除了紀律部隊，還包括勞工處、民政總署、渠務署、機電工程署、土木工程拓展署及水務署。民政總署與勞工處人員同屬一組，負責為居民登記、派發食物及物資。不過工作人員無培訓，「返第二更去到就睇吓上晝同事點做，跟住接手。」早前有指參與封城的紀律部隊成員可獲補水。A小姐稱，他們僅獲「補鐘」。

昨日有多名處長級官員到封鎖區探班，據A小姐了解，背後原因是各部門周四才收到消息「要人」，最初僅稱「義工形式」，不少工科專業部門均要上繳三、四十人，各處長親自探班，是「略表心意唔好好似推人去死咁，平息下民怨」。不過A小姐就對此無甚感覺，「做騷啦佢哋！」