去年初，李小姐突然發現右手腕背上長了一個如波子般大的腫瘤，因手腕未曾受傷，又不痕不癢，故沒有理會，直至最近因需要頻繁使用電腦，開始感到右腕關節疼痛，有時甚至出現麻痹，腫瘤亦比以前腫大，心中便開始忐忑不安。

與其不安，不如早一點求醫弄個明白！其實在手腕部的軟組腫瘤中，大部份都是良性腫瘤，惡性腫瘤很少。李小姐最後經醫師檢查後確診為 「腱鞘囊腫」。

「腱鞘囊腫」在手腕部的軟組腫瘤中大概就佔了50至70％，多見於青壯年，女性患者約是男性的3倍，除了在手腕背側常見之外，也會出現在腕部大拇指側及手部掌指關節、足踝部等處。

「腱鞘囊腫」怎樣形成？

我們的手腕、足踝關節處有許多細小肌腱，支配手腕指、足踝趾的靈敏動作，肌腱外層就被腱鞘包圍保護，腱鞘內含有淡黃色的黏稠液體，具有潤滑的作用，可使肌腱在腱鞘內流利的滑動。當腱鞘受損，這些潤滑液漏了出來，就可能會慢慢累積成一個球狀囊腫，叫做「腱鞘囊腫」，中醫又稱「筋瘤」。

「腱鞘囊腫」的形成與個人體質，及平常工作或活動狀況有很大的關係。

當手腕經常進行重複性動作，肌腱在腱鞘中便可能過度頻繁滑動，導致腱鞘局部受傷及慢性勞損，最常見的情況是長期使用電腦，或經常進行手腕轉動的運動，如網球、高爾夫、桌球、保齡球等，亦會發生在裁縫、廚師等需頻繁使用手腕關節的職業上。除此之外，關節囊周圍組織退化及外傷，亦會使腱鞘受傷出現囊腫。

中醫認為「腱鞘囊腫」的患者，體質多屬氣血虛弱、肝腎不足或氣滯血瘀，再加上手腕局部外傷或慢性勞損導致筋膜受傷，筋脈凝滯，水液積聚於骨節筋膜之間形成囊腫。

在治療方面，最常見的方法是用針頭將囊腫液體吸出，但這個方法的缺點是有一半以上機會復發；另一個方法是進行手術一併移除囊腫的根部，以減少復發機會。

中醫則利用針灸圍刺囊腫，或配合艾灸，拔針後用手按壓，讓囊腫內液體由身體吸收，再因應體質需要，配合活血化瘀、補養氣血、疏經活絡等中藥內服調理，便可進一步鞏固療效，避免復發。

當然無論最後以甚麼方法治療都好，無人會願意受皮肉之苦，最好的方法是防病於未然。

其實，通常在起病初期，小而無痛的腱鞘囊腫在局部休息一段時間後是有機會自行消退。但在囊腫出現後，如患處仍沒得到充份休息，腱鞘囊腫便會日漸變大變硬，造成囊腫壓迫關節，令手腕關節屈伸不流暢、手握力減少等功能障礙，在這個階段才接受治療，便需要更長時間才能康復了。

另外，由於腱鞘囊腫與重複性的動作有關，我們日常須留意工作中無意間的頻繁動作，當關節出現痠痛疲累時，便要有適當的休息，糾正工作姿勢，或以其他工具輔助，減少對關節所造成的傷害。

撰文：註冊中醫師林蓓茵

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！