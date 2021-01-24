佐敦周六凌晨起實施「禁足令」，今日進入封區後第二個上午，政務司司長張建宗在食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉陪同下進入佐敦封鎖區內巡視約半小時，進入區內時向駐守的警員表示「辛苦哂」。

張建宗早上9時見記者時指行動暢順，已為7千人進行檢測，今日會再到昨日無人應門的單位拍門，預計明早6時可以解封。他形容多個部門一呼百應協助，上下一心、士氣高昂地打這場仗。他又指不排除會在有需要時，在其他地區採取同樣行動。

料晚上可公佈初步確診數據

張建宗指昨日向3,200戶拍門，涉約6,200人，現時有約7千人完成檢測，根據統計署數據，該區有約8千人居住，估計今日不會再有很大量人到場檢測，有信心可以於今天晚上公佈初步確診人數等數據，並於周一早上6時解封。而昨日有約45戶無人應門，張指估計不少都為空置單位，但仍會安排人手今日再次拍門找出「漏網之魚」。他強調，如政府日後認為有需要，不排除會再次在其他地區採取「封區」措施。

被問到是否有至少近千人屬「漏網之魚」及計劃是否失敗時，他稱並非有千人走漏，又稱統計處數字並不準確，但無法估計有多少人在封區前已離開，並呼籲過去曾逗留在區內兩小時的人盡快進行檢測，否則屬違法。張又指行動顯示政府果斷，雖然第一次執行封區行動必然有不足，但希望市民包容。

受影響商戶不獲賠償 盼僱主體諒居民缺勤

早前政府發公告指，「希望」僱主可以酌情處理區內居民的缺勤問題，張同樣指「希望僱主體諒」，不要扣扣薪扣糧，能視他們為在家工作，而如稱如巿民有困難亦可向勞工署求助。但被問到會否向受影響商戶提供經濟援助時，他則稱明白對商戶造成不便，但政府不打算為商戶提供賠償，又稱政府對受社交距離措施影響的行業，都只提供「象徵式」的資助。

另外，保安局局長李家超今早9時亦到達封鎖區域與工作人員交談，逗留約大半小時離開，未有接受傳媒訪問。

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