【本報訊】政府昨日清晨封區，進入受限區域的人士須留在處所並按政府安排強制檢測。有「手停口停」的居民為求生計，有家歸不得，須到親友家暫住數天。

佐敦南京街、即「受限區域」外圍，昨早攔起橙色封鎖線，大批軍裝警員駐守，居民須向民政事務總署職員登記方可入內，48小時內不得離開。黃先生居於受限區域範圍的吳松街，昨早偕剛出院的友人打算回家，他曾向警員查詢解封的時間，對方稱「答唔到」。

由於要上班，黃先生放棄回家，稱會到朋友家中暫住：「我要返工，禮拜六、禮拜日都要。入咗去出唔到嚟，我咪唔使返工？要搵食嘛！」至於太太和兒子一家則留在家中，「我哋屋企乜都冇買，餸都冇買，食都成問題！」

黃先生的友人則因其他疾病，早前在醫院已留醫十多天，「十幾日內我已經撩（檢測）咗兩次！」但醫院的檢測結果不獲封區單位接納，他須再另行檢測。

「政府啲嘢係咁上下㗎喇」

返通宵更、家住金海大廈的劉先生，下班後同樣選擇成為「遊牧民族」，「我冇其他地方住㗎，都要返入去」，但暫未知實際檢測時間。他對封區決定大嘆無奈，「政府啲嘢係咁上下㗎喇」。他批評政府清晨才宣佈封區「有少少倉促」，不過自己早已預計到有封區可能，「都唔係一時三刻嘅，都爆咗幾日」。

本報記者向在場警員查詢，警員表示會有負責人員逐家逐戶拍門，安排居民做檢測；至於欲回家的市民，「入唔入去佢哋自己揀」。

另一受限區域居民Ria則早有準備，昨早下班後拿着數袋蔬菜和糧食回家。他說是家人着他下班後買食物，為封區兩天做準備。Ria認為封區是有效的方法阻止病毒擴散，「因為總有人很不小心，要對他們有懲罰」。

除了封區內的居民受影響，關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成透露，他認識兩位居於深水埗的失業劏房戶，平日須到受限區域領取食物援助，正密切關注他們。