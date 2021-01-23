【本報訊】再有警方疑濫捕濫權事件發生，一名懷孕近八個月的孕婦上周三在土瓜灣遇警方截查，她稱憂慮染疫拒絕站到另一名遇截查市民身旁，被警員指控阻差辦公及辱罵「死肥婆」，反駁後遭警員以手銬反鎖雙手，一度激動得頭暈跌坐地上，送院後醫生指她有早產危機，需打「安胎針」，昨早產誕下男嬰，生產期間大出血。孕婦哭訴被屈阻差辦公，家人將向投訴警察課投訴，要求處分涉事警員，誓討回公道。

42歲劉女士說起當日情況仍忿忿不平，「『死肥婆，我唔知你咩名』，佢（警察）唔係咁侮辱我，我點會同佢嘈！」上周三（20日）下午約2時，她離開土瓜灣永耀街住所，甫踏入後巷即遇警員截查，着她「企埋一邊」，站到另一名遭截查人士身旁，劉因憂慮染疫拒絕，豈料遭警員以阻差辦公為名，雙手反鎖上手銬。

劉女士因情緒激動，被反鎖後即感頭暈跌坐地上，「佢哋要夾我上警車，我要求叫救護車」。街坊拍攝短片中，劉遭五名警員重重包圍，其胞姊趕到現場時警察態度惡劣，聲稱劉「唔肯出示身份證」，在場一名警長（警員編號51195）更指，「邊係（大肚）呀，講咋」，有街坊幫口要求解鎖。

大出血留院 擬投訴警察課跟進

事件擾攘近半小時，救護員到場將劉送院治理，其胞姊曾要求警員解手銬不果，直到劉不停表示雙手被扣至紅腫疼痛，才獲解銬。劉入院翌日受訪哭訴，「成晚冇瞓，只係查身份證啫，就話我阻差辦公！」她透露，與前夫育有一名16歲女兒，現時為現任男友懷男嬰，預產期4月2日，如今早產近兩個半月。

劉指自己屬高齡產婦，日常格外小心，每天落街散步，當日如常外出卻遇警方截查；她入院後無論去廁所或洗澡皆有女警跟隨，直至自簽200元保釋，女警才撤離病房。劉重申無阻差辦公，誓向投訴警察課投訴。

劉事後經醫生檢查發現有出血早產迹象，注射三針安胎針。昨晨她誕下男嬰，兒子身體狀況無礙，惟她生產期間曾大出血，暫未知出院日期。劉的胞姊昨指妹妹身體仍虛弱，由於公院不准探病，家人只能每天為她送飯及透過視像通話，「佢呢三日夾埋瞓得四、五個鐘」。

根據劉胞弟提供閉路電視片段，可見當日警員截查市民身份證，劉從唐樓步出，警員要求她站到一男子身旁，劉拿出銀包，但拒站到男子身旁，兩警即向她「手指指」，欲將她拉到一旁，雙方糾纏十多分鐘後劉坐在地上，警員上前指罵她，再將她拉起及鎖手銬。

街坊目擊：佢有出示身份證

街坊連日來就事件議論紛紛，「好多街坊都睇到（事發經過），但怕咗啲『狗』，都唔敢出聲」。目擊街坊均指當日見警員對事主呼呼喝喝，最看不過眼是指她阻差辦公及鎖手銬，「你咁多人個大肚婆走得去邊吖，跑都唔敢跑啦」。有街坊指事主有出示身份證，只因沒配合站在警員指示位置而引發事件。

街坊容女士稱不齒警察行為，「真係㷫過辣雞，點可能咁對個大肚婆呀，一個大肚婆點阻得到四個差人辦公呀！」目擊事件的婆婆及老伯指警員態度非常惡劣，「（警察）以前冇咁衰，𠵱家好臭（脾氣）」，認為警察「心地變咗質」，心存仇恨對待市民。

警方指，紅磡分區巡邏小隊人員當日在永耀街一帶進行反罪惡巡邏，打擊非法入境及過期居留人士。其間警員截查姓劉女子，要求出示身份證明文件，但她情緒激動拒聽從指示，勸喻後仍不合作，經兩次口頭警告後仍不出示身份證明文件，遂以涉阻礙警務人員執行職務拘捕她。她已獲保釋候查，2月中旬向警方報到。