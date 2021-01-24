香港第四波疫情反覆，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

本港今日（24日）新增76宗確診個案，當中只有4宗為輸入個案，其餘72宗為本地個案，其中27宗屬源頭不明，而初步陽性個案則約60宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別出現於去年12月7日和31日。

今日的本地個案及源頭不明個案宗數均低於昨日數字，反映佐敦和油麻地區的疫情爆發已開始受控，加上初步陽性個案宗數似有見頂迹象，預計本地個案宗數在未來幾日也會逐步下降至低於50宗水平。

日本英國疫情續惡化

另外，根據S形曲線的走勢，日本和英國的疫情仍在惡化。至於美國、加拿大、德國和西班牙則出現轉勢點，顯示疫情已露出曙光。而南韓、法國和意大利在抗疫方面的表現較理想，因為接觸點已在S形曲線出現，預示這3個國家的疫情會逐步受控。

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