佐敦周六凌晨起實施「禁足令」，強制封鎖區內的居民檢測，民政事務局局長徐英偉指，港府將容許已接受檢測，結果呈陰性及配戴手環的市民，下午6時起在指定出口進出受限區域，以減少對市民的影響。

傍晚六時半，在佐敦上海街出入口，因政府公佈有手帶及檢測呈陰性的市民可於出入口登記離開封區範圍，現場原本拉上的電閘已半解封着，有市民陸續登記並離開封鎖區域。惟現場警方及民政署職員表示暫未收到關出入安排之明確答案。晚上7時左右，流動採樣車亦開始駛離，街上帳篷逐一收起。各封區出入口市民大排長龍等候離開，有市民推着BB車外出散步，也有市民放狗「透透氣」。其中一名離開封區的市民稱心情興奮：「突然好似放監咁樣！」「可以唔使食公仔麵喇！」

早於下午五時許，在佐敦上海街甘肅街交界，為封鎖區域其中一個主要出入口，傍晚五時許該出入口位置警力明顯加強，警方亦收起部份帳篷，部份接受強制檢測的居民一早已到出入口附近等候。至晚上近7時，該出入口已有人龍排隊等候離開封鎖區，當中不少屬南亞裔人士。有身穿保護衣的工作人員為市民登記。

有獲准離開封區的巴基斯坦籍人士表示，已接受兩次病毒檢測，結果均呈陰性，其手上亦佩戴白色手環離開。市民林先生批評政府安排十分混亂，質疑既然有51個流動檢測站，封區內有約100幢大廈，為何不在每兩幢大廈之間設一個流動站進行檢測，由工作人員上門逐家逐戶安排做檢測，更勝於安排市民落樓排隊檢測：「其實一樣有人匿埋，你根本都唔知。」

亦有市民鄭先生表示「梗係好興奮喇！突然好似放監咁樣！」、「可以唔使食公仔麵」。他稱受封區影響未能上班，暫未知公司會否因此扣薪。問及他對政府安排感受如何，他表示「無可奉告」，謂政府的補給食物是足夠，但資訊方面是刻意不清晰，「因為驚你啲人走咗去」。

另區內有外籍市民推嬰兒車外出，他表示因為嬰兒被果在室內太悶，故外出散步「透下氣」。他指儲有足夠食物給幼嬰，惟政府未有提供嬰兒食物。另有市民在逐步解封後即帶狗狗外出散步。

晚上7時15分，封鎖區的大廈樓下都有人員駐守，當有居民步岀大廈的大閘時，須岀示身份證及陰性病毒檢測證明，經人員核實後，才可步岀大廈。住在封鎖區的居民徐先生於政府宣佈相關消息後，便帶同愛犬離開大廈。他表示，因愛犬平日也會到樓下散步，所以趁機會到街上放狗。他表示，暫時未有考慮離開封鎖區，「佢（愛犬)冇咩需要，都係去廁所啫。」他表示，政府是次安排尚可，笑言「就當放下假。」

記者下午時分見有家屬攜帶物資上送入封鎖區域的家屬，部份被警員阻截惟離開，其中一人折返現場，經登記後進入封鎖區域，意味該名市民須接受檢測及等解封後才可離開封鎖區。另外亦有人在閘口向被禁足市民直接交收物資，亦有人叫外賣，直接在帳篷外交收。

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