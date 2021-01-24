政府周六凌晨起對實施佐敦指定地區實施的「禁足令」，預計在周一凌晨解封。而港府容許已接受檢測，結果呈陰性及佩戴手環的市民，在下午6時起在指定出口進出受限區域。其中有食店老闆對政府拒絕對店舖補償非常不滿，指政府「講得好好聽」，但是「自欺欺人」，令區內店舖硬蝕舖租、人工和貨錢，表示打算找區議員求助。有居民亦質疑成效。

在封鎖區開蒸包店的盧先生，當自己可以外出後，隨即買食物醫肚，直言「（政府畀）幾盒橙、幾個麵包，邊夠食？畀嗰少少嘢，一家大細3個人，邊夠食啫？」在上海街、北海街口開蒸包店7、8年的他語帶氣憤說，自己店舖損失慘重，封區令他硬蝕舖租、人工和貨錢，「唔止我一間喎，成條上海街好多喎」，「你（政府）做嗰樣嘢（封區）係啱，但你唔通知我哋小商戶，變咗我哋叫晒啲貨返來，第二朝我哋又去唔到啲貨，又唔畀我哋處理啲貨，咁我啲貨錢點呢？去邊個攞呢？」

盧先生批評，「政府開聲叫我哋唔好減員工人工，我哋貨錢去邊度（畀），我哋畀員工人工嘅錢邊度嚟呢？……本身冇生意，你仲雪上加霜、喺傷口灑鹽……喺屋企瞓又瞓唔到，食又食唔到，出街又唔得，咪睇住部電視，睇住好多人，檢測好多次，冇事啊，而家舖頭有事！」他斥政府封區「講得好好聽」，但是「自欺欺人」，「你唔通知樓上都通知小商戶」。對於損失金額，他只說無法預計，打算今日通宵找區議員求助。

「你摧毀我哋成條街生意 就叫我哋體諒」

佐敦寧波街生果店工作的職員李小姐接受《蘋果》電話訪問表示，她工作的生果店位於封鎖區，所以這兩日未能上班，現時仍未知明日會否開店。她表示，食環署從來沒有預早通知他們的區域要被封鎖，只是通知他們要提早清場，從沒有交代會封鎖該區，最終仍賣剩兩箱蘋果及一箱梨，「有人被我哋更慘，剩咗一倉貨。」

她表示，即使解封該區，市民或會擔心重臨該區購物，加上現時市民辦年貨的時間，不少商戶靠這段時間賺錢，慨嘆很多商販損失慘重。對於張建宗稱不會向受影響商戶提供經濟援助的言論，她批評其說法「離地」，斥：「你摧毀我哋成條街生意，你就叫我哋體諒。」

她續說，自疫情開始至今，生意已下跌90%，惟仍努力維持店內營業，慨嘆：「我哋好努力希望揾餐飯食，但係依家連粥水都冇得食，你（政府）唔派錢都唔緊要，你畀返啲人流我哋，畀返交代我哋。」

教師暗斥徐英偉「搬龍門」

在油麻地居住十多年的教師吳先生形容，居民都是想過正常生活，對「重獲自由」感到「清新」、解放。吳認為，政府的做法有改善空間，提到自己家中有行動不便的長者，但政府沒有專責部門安排檢疫人員上門，當他查詢時，互相推去另一個部門，檢疫人員上門後，仍問他其他單位有否行動不便的長者，「戥佢哋辛苦，好似盲舂舂咁」。

對於封區後找出10多宗確診個案，吳先生批評，政府覺得潛在風險大才用如此多人力物力才封區，徐英偉聲稱要該區「清零」，但封鎖區又較之前的指定區域「細少少」，質疑徐所指的「區」是封鎖區還是指定區域，又認為即使該社區「清零」，會對整體抗疫的貢獻有多大。

他認為，區內有不少少數族裔，政府部署行動時應照顧居民需要，指自己返回住所時，發現大廈走廊有政府所派的午餐肉被棄置，相信是宗教問題令他們用不着，認為政府應深思，而不是隨自己意思去做。

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