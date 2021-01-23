人稱「石雕大王」的古董收藏家汪裕祖，其大埔大宅花園收藏數以百計巨型石雕，部份據稱來自北魏及唐朝。惟近年政府賣地將整幅花園地皮收回，大批石雕被迫搬遷；汪裕祖坦言搬運難度與費用極高，近期與元朗荔枝山莊初步達成共識，或將石雕轉移該處開放公眾參觀，地政署上月將花園全面圍封，揚言已接管所有石雕，會拆掉或以其他方式處理，阻止汪將石雕搬走。

汪裕祖自90年代起租住位於大埔樟樹灘的3層村屋，屋外約7萬方呎的花園地獲政府以土地牌照方式按年批租；至2005年改以短期租約方式續租，汪則將其父由世界各地收集的大批石雕古像安放花園。

2015年，城規會通過將涉事地段的土地用途由「綠化地帶」改劃為「住宅」，擬出售該地作住宅發展，短期租約至2016年12月終止。地政署要求汪將花園石雕移走並交還土地。至2017年，地政署控告汪裕祖霸佔官地，汪不服上訴惟被駁回。

至去年下旬，地政署發最後通牒要求汪限期前將花園石雕移走，11月更派員以鐵絲網圍封花園，汪再向法庭申請禁制令要求該署停止收地，同樣未能成功。汪遂去信地政署要求將限期延遲、並移走鐵絲網讓工人進內搬運石雕，惟該署覆信拒絕，指已接管花園的石雕，將以「任何方式將財物拆掉或作其他處理」。

記者早前到現場視察，大屋前花園及後山放滿逾百尊石雕古像，不少高逾2、3米，石林滿山，甚為壯觀。惟現時整個花園被鐵絲網及膠帶圍封，豎有政府土地告示牌，多尊石雕也被政府人員貼上白色數字標籤作記號。

年逾70歲的汪裕祖稱，部份石雕的年份可追溯至1,700年前北魏，又特別提到其中一尊刻有「大唐第六代佛弟子經幢」的石柱，柱頂除雕成僧人模樣外，整條柱身亦刻滿小字，汪稱該柱出自唐朝，來自日本一間古廟。

汪指，不少藏品由其父親到中國及世界各地修繕古廟時收集，至今花園連同屋內的石雕古像多逾千件，由汪一人打理供奉。不少佛教高僧、學者曾來參觀；2003年曾借出部份石雕在維多利亞公園免費展覽。

他批評當局收地行動霸道，拒諮詢協調，無視市民狀況，對此表示無奈，「我成屋都係文化遺產、古董，搬去邊度？有咩地方可以搬到呀？搬去特首屋企呀？」

或將石像搬移荔枝山莊

汪早前聯絡元朗鄉紳梁福元，初步與元朗荔枝山莊達成共識，或將石像移放該處。惟搬運過程的難度及費用極高，連同保險等費用，「搬一搬都一千幾百萬」，當局不但拒絕補償，更拒絕移走圍網，阻止工人入內搬走石雕，「我唔知佢（地政署）想點……好無奈。」

梁福元對《蘋果》指，早年去過汪的花園參觀，對其藏品歷史及數量深感驚嘆，「過千年歷史，好有靈氣。」近期他接獲汪裕祖來電，對接收石雕持開放態度，「我哋莊園咁大，又係康樂文化地，可以設立石雕文化廣場、禪公園，畀大家供奉，又可以保育傳承中國歷史文化。」

地政總署回覆指，佔用人在短期租約終止後仍不合法佔用該土地，2018年及去年中分別被罰款；地政處遂於去年11月按《土地（雜項條文）條例》接管該土地，原本存放該處的物件仍在原址，呼籲當事人盡快聯絡領回，處方會作合理跟進。

話你知：石雕年份無法以科學方法檢測

要鑑定古物年份，一般會用到「放射性碳定年法」，即透過檢測古物內碳-14成份的衰變周期，以計算出其製作年份，這亦是較科學的檢測方法，但卻無法應用於石雕。中文大學藝術系助理教授金玟求解釋，石雕內部不含大氣中的碳，與一般化石、陶瓷等古物不同，無法以碳-14方法檢測年份。

金指，現時沒有科學方法可檢測石雕確實年份，只能依靠專家的歷史及藝術知識，以及鑑賞經驗，透過石雕的材料、大小、形態及雕刻風格等，多方面評估該石雕是出於甚麼時期或朝代，「這個過程一般會稱為『鑑賞』。」

他補充，真正的古代石雕價值動輒以上百萬元計，仿製品或只值數十元，所以除了拍賣行、古物交易商等商業層面的專家外，一般學者、鑑賞員都不會輕易明言石雕真偽，只會評論其藝術上的好壞。

至於商業買賣時如何鑑定真偽，金玟求稱除了要通過專家鑑賞，買方亦會向賣方索取石雕的來歷出處，再作一系列查證，仿製品要經過多種考驗「幾乎是不可能」。

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