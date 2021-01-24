滙豐去年12月初按香港警方要求，突然凍結民主派前立法會議員許智峯及其家人的戶口，至今仍未解封。許智峯在Facebook指，英國國會轄下的外交事務委員會將在本周二（26日）舉行正式會議，就滙豐凍結他及其他港人、教會、組織的銀行戶口事宜，要求滙豐高層出席提供口頭證供，並接受議員質詢，包括早前以個人電郵向他就凍結戶口一事「解畫」的滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn），以及滙豐首席法規部主管Colin Bell，許智峯形容事件反映「與暴政為伍者須付沉重代價。」

許稱，外交事務委員會委員早前已與他聯絡，他亦已就個人及家人戶口被凍結的個案，向委員會提供詳細資料，以便議員質詢時掌握具體細節：「我強調，任何銀行、商界或機構若助紂為虐，協助港共政權打壓香港人的自由，必然要於國際上付出沉重代價，而我亦必盡一切力量讓這些機構面對惡果。」

羅冠聰相信質詢會影響英國政壇日後會否有進一步行動

現於英國流亡的前立法會議員羅冠聰亦提及上述委員會的傳召安排，指「這會是滙豐去年6月力撐《國安法》後，首次被要求被傳召，就滙豐在《國安法》實施後的一連串行為解畫。」

羅指，許智峯去年12月發現自己及家人滙豐戶口被凍結後，滙豐一度誣蔑許歪曲事實，又辯稱凍結戶口是商業決定，一個多月後Noel Quinn才去信許智峯，承認收到警方通知採取行動，直指滙豐的口供「前後不一」，並企圖反咬受害人，令人質疑在《國安法》下，滙豐能否續保障對客戶的私隱、敏感資訊及財產安全？

他引述外交事務委員會主席Tom Tugendhat批評，滙豐一連串的解釋，只是意圖卸責，由於中共近期加強封殺民主派人士銀行戶口，相信有關質詢會影響英國政壇日後會否有進一步行動，包括制裁類似打壓人權的公司。

英國國會外交事務委員會聽證詳情

日期：1月26日（星期二）

時間：英國時間 2:30pm（香港時間晚上約 10:30pm）

會議連結：https://bit.ly/3ohj4J3

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