【本報訊】立法會前議員許智峯去年11月底赴丹麥出席環保會議，其後轉抵英國並宣佈流亡，丹麥傳媒早前報道，港府正調查並考慮引渡兩名涉協助許智峯流亡的丹麥國會議員Uffe Elbæk和Katarina Ammitzbøll。

羅冠聰：當地對華大團結

同樣流亡英國的立法會前議員羅冠聰透露，丹麥三大政黨聯手發聲明，向兩名國會議員給予無限支持，表明反對任何將議員職位以及自由權利刑事化的行徑。

羅冠聰指，丹麥三大黨發表聯合聲明，力挺協助許智峯流亡的國會議員：「黑警早前計劃起訴及引渡兩名協助許智峯流亡的丹麥議員，事件引起當地國會對華大團結，當中執政社會民主黨議員Annette Lind、反對黨自由黨Michael Aastrup Jensen 、『第三大黨』社會自由黨兼外交政策委員會主席Martin Lidegaard剛發表聯合聲明，聲援受中共打壓的議會同事。」

跨黨聯合聲明表示，丹麥憲法保障國會議員可以無懼報復下自由地履行職務，雖則他們平時與兩名受中共針對的國會議員Katarina Ammitzbøll及Uffe Elbæk政見或有不同，但強調今次對他們給予無限支持，反對任何將議員職位及自由權利刑事化的行徑，並呼籲更多議員加入聯署，令更多黨派議員認清中共及港版國安法的問題。