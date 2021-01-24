武肺疫情重創本港經濟民生，百業肅條，對基層巿民打擊尤甚，原本生活艱苦的他們更是朝不保夕。政府計劃為正輪候公屋3年的非綜援租樓戶提供租金津貼，為基層巿民紓困，全港關注劏房平台進行問卷調查，發現有逾90%的家庭為交租而需節衣縮食，同時有95%家庭希望政府能在7月前發放租津。

平台以網上問卷調查形式進行，訪問505名非公屋、非綜援的基層住戶。調查結果發現，有逾50%受訪者家庭曾借貸應付租金支出，超過90%家庭為節省開支交租，而縮減子女的發展及衣食等開支，超過80%受訪家庭更指，即使感到不適也不會就醫，只會購買成藥服用，情況令人憂慮。

租津計劃僅9萬戶受惠 惟逾20萬人住不適切居所

政府現時計劃推出現金津貼試行計劃，為已輪候公屋逾3年、未獲首次公屋編配及沒有領取綜援的2人或以上及長者一人申請者，提供現金津貼金額，金額會參考今年7月生效的綜援租金津貼最高金額的一半。平台指，有關計劃估計只會有約9萬戶受惠，惟現時有逾20萬人居住在不適切居所，認為計劃未必能有效幫助基層住戶，會有很多漏網之魚的情況。

調查同時指出，租金佔受訪家庭開支的中位數為38%至45%，可見住屋開支是基層住戶的最主要開支之一。平台召集人薜家進指，為市民提供適切居所為政府須履行的責任，建議政府將租津的差額訂為差餉物業估價署私人住宅單位平均租金與房委會市區公屋單位的最佳租金之差距，乘以公屋單位標準設計面積的數目。

基層憂業主趁機加租 籲推租管配合

長期病患的羅小姐，與丈夫居住在位於葵涌的劏房閣樓單位，疫情下，身為的士司機的丈夫每天僅賺取約100元的收入，難以應付每月約$6,000的租金，只能靠二人的積蓄勉強度日。她希望政府能補貼約$4,000元的租金津貼，同時指自己的積蓄所剩無幾，「（等到）7月份我會死呀」，冀政府盡快於3至4月提前發放津貼。

楊小姐一家三口為觀塘唐樓住戶，居住在約170呎的單位，不久前租金被業主由$6,600加至$7,100。丈夫為地盤散工，疫情下工作受影響，每月扣除租金等開支後，每月僅餘約$1,000左右生活，坦言生活「掹掹緊」，若政府的租津僅有約$2,600，「根本幫唔到幾多」。

她又指業主相當無情，早前商討減租等事宜未獲理會，擔憂有租津後，業主將會加租，希望政府能同時訂立租金管制，確保款項能真正改善基層住戶的生活。平台亦指，若政府未能配合租管推出租津，則會淪為「到喉唔到肺」的計劃，因此有必要雙管齊下。

除了租津金額的調整以外，平台亦建議政府盡早發放租津以解基層家庭燃眉之急，並在政府達致「三年上樓」的指標前，將計劃恆常化，並完善補漏措施照顧「N無家庭」。

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