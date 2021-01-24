科大男生周梓樂2019年11月4日凌晨於將軍澳警民衝突期間，在尚德邨停車場墮樓昏迷，留醫5天後不治，終年22歲。科大學生會早前為周同學逝世半年舉行悼念會，豈料遭校方秋後算賬，有學生會幹事被科大學生紀律委員會褫奪使用校園設施的權利半年、強制執行75小時校園服務令，以及留下紀律處分紀錄；學生會會長及內務副會長更被勒令休學一個學期。學生會對裁決表示極度遺憾。

校方教務處去年8月曾以電郵，指控學生會數宗不當行為，包括舉辦周同學逝世半年悼念會、「青蛙路」補油及於學生會告示板張貼文宣。委員會曾要求學生會幹事作出書面解釋，並傳召幹事會成員到會上答辯。

對於校方的指控，學生會幹事曾以電郵方式申請及知會校方有關活動，惟校方以疫情及阻礙行人路為由拒絕。學生會強調已盡力採取有效防疫措施以舉辦悼念會，並選擇在人流稀疏之時分為「青蛙路」補油，惟校方仍以不同規條對幹事之行為逐項處分。

是次紀律處分中初次被傳召上學生紀律委員會的幹事均被褫奪使用校園設施之權利半年、強制執行75小時校園服務令，以及留下紀律處分紀錄。而再次被傳召的會長及內務副會長除判以上述處分外，更被勒令休學1個學期。

學生會強調，一直秉持以學生為先及為社會的不義發聲之信念，幹事是履行其職責及兌現競選承諾，所以校方以此重判幹事絕不合理。面對校方打壓，學生會絕不妥協。又指過去一年多香港人面對極權亦未言放棄，學生會誓將延續不屈精神，繼續以科大學生利益為依歸。

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