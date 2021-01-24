佐敦周六凌晨起實施「禁足令」，今日進入封區後第二個上午。《蘋果》今早繼續在封鎖範圍外採訪，其間在上海街及甘肅街一帶有3架「吉車」小巴到場，其中一架車頭貼有「衞生署」字樣，隨後亦有一輛救護車到場。現場消息指，小巴是用作接載懷疑緊密接觸者到檢疫中心。至中午12時許，最少7名人士被帶上小巴離開，部份人帶同行李；另有一名女子要救護員用擔架床將其送院，未是是否確診者。

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今早仍然有大批身穿全套白色保護衣物在封鎖區內外巡視，而在封鎖線內大部份大廈地下均有身穿保護衣的人員駐守，亦有部份位置僅得警員駐守，今早見到零星巿民走到大廈門口位置張望，有巿民稱有朋友送來物資，要求工作人員協助拿取。而除了封鎖區域，附近的吳松街、炮台街一帶未有被圍封的位置亦幾乎絕大部份店舖都沒有開門，令區內儼如「死城」。上午有長者到封鎖範圍外圍觀，有大叔斥政府封區「勞民傷財」。

近上海街甘肅街，今早有一家五口的尼泊爾裔人，一度獲准離開封鎖範圍，他們均有佩戴手帶。他們指，因為明天返尼泊爾，所以要到附近梁顯利社區中心做檢測，以取得紙本結果上機，又稱在封鎖範圍內已做檢測，結果呈陰性。封鎖範圍內有戴上手帶的居民落樓即被人員截停，登記後獲發物資包上樓。

有尼泊爾裔住戶封區前離開 誤以為今解封

今早有尼泊爾裔住戶前來封鎖區外，Nabim聲稱自己日前知悉其所住區域需要封鎖，故到兄長家暫住，但今早以為已解封，故打算回家，而他沒有執拾任何衣物，故回到區外得知進入封鎖區需接受檢測，他唯有無奈接受。他認為政府提供的資訊並不清楚，幸好他今日不用上班，工作未受到影響。他坦言對政府封區感到「not happy with it（不高興）」，亦令他感「difficult（有困難）」。

封鎖區外的食肆稱受封區影響生意大跌八成，位於上海街、封鎖區外經營麵店的謝太是附近少數仍有營業的食肆之一，她稱近日生意額大跌八成，即使今日繼續營業，仍然要蝕錢，估計要蝕本5位數字的金額。她形容最初訊息混亂，以為她所屬一段上海街亦需要被封閉，幸好最後不屬封鎖區內，可繼續營業。對於今早政務司司長張建宗表示不會賠償予受影響商戶，她稱政府早前已有賠償，保就業的資助亦幫補不少，故今次不賠亦「無所謂」。她又稱，自政府宣佈佐敦疫情嚴重以來，生意額已大跌六、七成，希望能盡快捱過難關。

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