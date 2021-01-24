海洋公園上周一再獲政府撥款16.7億下推「重生方案」，免費開放山下園區兼外判大部份範圍。海洋公園主席劉鳴煒表示，由於舊有營運模式依賴大量遊客支撐，但料5年內都無法回復疫前水平，直言公園「有無4至5年時間等，絕對無」，指轉型是重用舊模式吸本地消費。他又提到去年的54億元撥款將於6月用清，故轉型過渡期需要再添資金支撐。

海洋公園主席劉鳴煒接受電視台專訪時指，公園已無法撐到本港旅遊業復蘇，以吸引大量遊客來支撐原有營運模式。故上周公佈的「重生方案」，包括山下免費開放、山上設施逐一收費及大部份範圍外判，劉形容是公園在70、80年代初「本地人消閒為主的」舊模式。

劉強調，「疫情後旅客會重來，但可能是3至5年後的事，才能回到疫情前的水平，我們有無4至5年的時間等，絕對無」。他承認外判園區隨時令公園有碎片化風險，但認為可透過內部監管或合約等與承辦商協商，又指會在協議內「加添保育教育的元素，要加添我們以及市民對營運者的要求、期望」，不擔心公園無法勝任新角色。

54億吊命資金6月耗盡

劉提到，政府去年撥款54億元的吊命資金，將於今年6月底底耗盡，故在轉型過渡期間需要再添資金，避免再度面臨倒閉。當局上周再撥款16.7億元予海洋公園，同時延遲原有54億元貸款還款期至2059年，並免除兩筆共約40億元的政府貸款利息，另提供11.2億助公園推廣保育教育。

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