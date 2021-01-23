疫情反覆，多項大型課外活動改為網上舉辦。「學校起動」計劃基金（下稱：基金）的年度大型聯校活動「趁墟做老闆」（下稱：活動），今年改為網店形式，在TVB旗下網購平台 「Big Big Shop」舉辦。參與的學校須向Big Big Shop支付存倉費，另須付銷售收益的15%作平台服務費。有參與學校老師向《蘋果》投訴，基金事前未有諮詢校方就決定與TVB合作，不滿變相為其宣傳。

記者 陳紫晴

該基金屬九龍倉集團「社、企共勉」旗艦項目。上述活動2013年推出，前年有63間學校參與，惟去年因疫情停辦一年，今年則改為網店形式，並首度與TVB合作，目前押後至今年7月2日至15日舉行。據活動簡介，Big Big Shop雖豁免參與學校的上架費及年費，但仍會向參與學校收取15%「銷售收益」， 以支付信用卡手續費、物流費等服務費，學校也須將貨品自行運送至Big Big Shop倉庫並付存倉費 。

活動簡介續指，今年基金會與參與學校承擔虧蝕總額的一半，上限為5,000元。每間參與學校可於自助平台隨時上傳產品資料、處理訂單、修訂價格等，亦不用開設獨立銀行戶口或信用卡處理顧客付款安排 ；簡介又強調參與學校可「借助Big Big Shop已有顧客群」。

曾參與學校：活動相關運作存疑

有參與學校的老師透露，基金從未就上述活動與TVB合作一事向學校諮詢；由於今年活動首次改為網店形式，故不肯定學校須否如以往般預先墊支相關費用。他又質疑，活動變相強迫學生與TVB合作，亦間接為其宣傳及增加網站流量，而不論參與學校盈虧與否，TVB亦能從活動中賺取上述費用。

另有曾參與計劃的校長向《蘋果》表示，過往基金會為參與學校提供財務津貼，但同時收取場地費用。他指，2019年活動於荷里活廣場舉辦，商場為九龍倉置業旗下物業，質疑九倉變相藉此帶旺商場人流，又質疑基金從沒向參與學校交代活動的整體開支，包括是否受其他商業機構贊助。他稱會再三考慮是否參與今年活動，視乎學生能否從中獲益及老師工作量等。

對於為何選擇Big Big Shop平台、曾否考慮其他網購平台及諮詢參與學校意見，基金僅向《蘋果》覆稱，由於未能預知疫情何時消退，基金會遂研究把活動移師網上，並初步向TVB旗下Big Big Channel了解在Big Big Shop舉辦網上展銷會之可行性。

基金其後進一步覆稱，活動已舉辦多年，純屬公益活動，不涉商業利益，學校也是自由參與；由於疫情持續，基金獲Big Big Channel支持，在Big Big Shop首度舉辦網上版「趁墟做老闆」展銷會，讓學生學習新常態下之網售知識。基金又指，實體店與網上銷售環境不同，需調整活動細則，基金會與參與學校保持溝通，至於展銷會運作細則及與Big Big Shop的合作細節，則不便透露。

Big Big Shop則覆稱，TVB於2013年11月將壹傳媒列為不受歡迎媒體，故不會回應《蘋果》查詢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！