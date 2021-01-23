【本報訊】本報早前揭發，人稱「海港Sir」的「警隊KOL」警司陳凱港有份出資的「王子商城」，懷疑違法售賣無註冊藥膏。本報獲悉「王子商城」最近遭警方調查，其辦公室同遭搜查，陳凱港被警方邀請落口供。本報記者日前到「王子商城」登記地址查詢，職員聲稱「唔知」警察有否登門。警方表示不評論個別個案，但稱非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

陳凱港一直積極宣傳其有份出資的「王子商城」和其個人品牌「小王子」的產品，「海港Sir」曾辯稱，自己累計捐出約500萬元資金供小王子日常運營，但只為「捐贈者」和「人生導師」，有關公司非註冊其名下，公司銀行賬戶與他無關，他亦非公司股東，不參與分紅。

警邀落口供 撿走電腦

惟本報獲悉警方最近接獲舉報，「王子商城」涉嫌從內地進口冒牌貨品詐騙消費者。警方於本月初展開行動，包括持法庭手令到「王子商城」位於葵涌的辦公室搜查，與公司員工會晤，撿走公司電腦和部份文件，陳凱港亦被邀錄取口供。

據了解，警隊高層非常重視案件，指示調查方向，包括本報早前報道、「王子商城」涉嫌違法售賣的西施蘭百消膏，陳凱港出資建立相關公司的資金來源、貿易和銷售途徑，其設立的「小王子慈善基金」，以至其經常接觸的娛樂圈人物等。

陳凱港近日在facebook先後發出兩個黑底白字的帖文，表示「最近身體狀態特別不好，真的想收到一點安慰和鼓勵」，又聲稱受到持續不斷的攻擊、抹黑詆毀，甚至是不被理解，而感到心痛，「這或是體制的問題，也許，人善被人欺，要處事公正」。星期六凌晨，他又再次發文，提到「立案被調查」。

本報記者上周四（21日）前往小王子慈善基金和經營「王子商城」的新凱國際貿易有限公司共同報稱的葵涌工廈地址查詢，職員煞有介事久未有開門，不斷詢問來意，開門後回應稱「唔知」有沒有警察登門。他們隨後聞言本報來訪便匆匆關門，「我哋冇新聞價值㗎，你唔好再嚟喇！」

本報曾就陳凱港相關公司和成員，以至陳凱港本人有否受查向警方查詢，但警方表示不評論個別個案，但稱非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。