佐敦周六凌晨起實施「禁足令」，區內居民怨聲載道，油尖旺多名區議員批評，政府官員到區巡視只是「做show」、「為做而做」，質疑封區檢測的成效，又指政務司司長張建宗「不會賠償予受影響商戶」的言論引起商戶不滿，要求他道歉。

油尖旺區議會副主席余德寶表示，特首林鄭月娥等到區內巡視如同「做show」、擾民，未能安撫人心，坦言居民對於林鄭稱「唔覺得圍封係擾民等角度」的言論感十分憤怒，如落井下石。他表示，即使區內居民完成檢測，也難保日後零感染，實際成效成疑，「根本將佐敦居民做白老鼠，再喺其他區再做。」

斥政府封區是「為做而做」

油尖旺區議員李傲然批評，政府封區的做法只是「為做而做」，未能遏止疫情，「政府一年前唔封關，全香港幫佢埋緊單」。他表示，收到不少圍封區開店的商戶對張建宗言論感氣憤，坦言不少商戶已準備貨物讓人辦年貨，「呢個係佢哋全年搵錢機會，但係因為突如其來封區，令佢哋血本無歸。」他續說，不少商戶不滿張建宗的冷血言論，促其道歉，並作相應賠償。

胡穗珊：咁樣做只係擾民

油尖旺區議員胡穗珊表示，油麻地果欄周邊一帶，包括新填地街等未有岀現大規模確診個案，反之是窩打老道、碧街之間則新增8幢大廈確診，反映專家未必對區內有很大熟悉。她表示，政府應針對做好防疫工作，例如渠務調查、環境採樣化驗，較廣泛封區更有效，「咁樣做只係擾民、引起社區恐慌。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！