每周擺街站的學生組織賢學思政聲援12港人、反對殺通識科及關注在囚抗爭者，連番遭警方拘捕及監視街站，其召集人王逸戰更因內地親友被公安上門問話，昨天宣佈與居於大陸的親友斷絕一切關係。他強調自己十年沒與內地親友見面，根本不會與對方有任何溝通或「密謀」，相信政權有意藉此向他發出「警告」訊號。王亦透露，有在港的「身邊人」本月也遭警方接觸，查詢自己的狀況，自己出門時也疑被跟蹤，但他強調自己的行為合法，會繼續擺街站。

王逸戰在內地出生，至小學階段才來港，他接受《蘋果》查詢時表示，內地親友以至沒有血緣關係的小學同學都被問話，以他理解有至少十人，「例如問同我有冇keep住contact，知唔知我喺香港做啲乜嘢」，由於他與內地親友沒有聯繫，事件是由母親獲內地親友告知後才轉告他，並指內地親友都甚為擔心，因突遭內地公安「着晒制服」上門問話，又問及多年沒見的親友，即其情況。

他坦言事件為他意料之外，認為具警告意味：「本身諗住香港親友有機會可能被跟蹤，呢樣晨早預計咗，但估計唔到係十年冇見過嘅親戚或者小學同學，畀人上門問話，呢樣係估唔到嘅嘢」，指具警告意味，「好顯而易見，我唔同大陸親友講啲乜，或者密謀啲乜，係十年都冇見過，亦都冇傾過偈，我覺得係個訊號，借親朋戚友威脅我，可能停手或者放棄、離開」。

「我都唔知點退步或者讓步，再退步讓步就變成噤聲，再退一步就乜都做唔到」

王亦透露，最近兩周內身邊也有人遭稱隸屬CID的警員接觸，問及其情況，他自己出門也經常發現有可疑車輛在附近，「去唔同地方都會見到同一架車」，又指自己上周在銅鑼灣擺街站時，旁邊是社民連街站，但只有賢學思政的街站周遭有多名軍裝及超過十名便衣警員包圍，他查詢後有警員表明是「收咗國安order要做嘢，要儲子彈」。由於擔心到街站支持的市民都被波及而中斷設站，他離開時亦一直遭便衣警員跟蹤，被發現後更直接上前自爆身份查詢其去向。

王逸戰強調，相信自己的一切行為合法，除非政權強加罪名，即使面對打壓都會堅守，繼續擺街站盡做，「可能實際上冇乜成效，至少俾人見到社會上有有心人仲keep住抗爭緊，堅持緊個信念」。他又指，擺街站是「好和理非，甚至好左膠」的途徑表達意見，坦言：「我都唔知點退步或者讓步，再退步讓步就變成噤聲，再退一步就乜都做唔到。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！