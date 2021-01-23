《蘋果》早前揭發，人稱「海港Sir」的「警隊KOL」警司陳凱港有份出資的「王子商城」疑違法賣無註冊藥膏，有關藥膏雖已下架，但無阻陳續為「王子商城」和其個人品牌「小王子」的產品宣傳。《蘋果》獲悉，「王子商城」最近被指涉及詐騙遭警方調查，其辦公室同遭搜查，陳凱港被警方邀請落口供。《蘋果》記者上周四（21日）下午到「王子商城」地址查詢，職員聲稱「唔知」警察有否登門，又「訓示」記者：「我哋無新聞價值㗎，你唔好再嚟喇！」警方稱不評論個別個案，並稱非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

人稱「海港Sir」的「警隊KOL」陳凱港，一直積極宣傳其有份出資的「王子商城」和其個人品牌「小王子」的產品。「海港Sir」雖稱自己累計捐出約500萬元資金供「小王子」日常運營，但強調自己只為「捐贈者」和「人生導師」，有關公司非註冊其名下，公司銀行賬戶與他無關，他亦非公司股東，不參與分紅。

傳警隊高層非常重視案件

惟《蘋果》獲悉，警方最近接獲舉報，指稱「王子商城」涉嫌從内地進口冒牌產品詐騙消費者。警方於本月初展開行動，包括持法庭手令到「王子商城」位於葵涌的辦公室搜查，與公司員工會晤，撿走公司電腦和部份文件。而陳凱港亦被邀錄取口供。

據了解，警隊高層非常重視案件，並指示調查方向，調查範圍包括《蘋果》早前報道、「王子商城」疑違法售賣的西施蘭百消膏，陳凱港出資建立相關公司的資金來源、貿易和銷售途徑，其設立的「小王子慈善基金」，以至其經常接觸的娛樂圈人物等。

陳凱港近日在FB的貼文，流露愁緒。他於上周先後發出兩個黑底白字的貼文，表示：「最近身體狀態特別不好，真的想收到一點安慰和鼓勵。」他透露，受到持續不斷的攻擊、抹黑詆毀，甚至是不被理解，而感到心痛；又若有所指，稱：「這或是體制的問題，也許，人善被人欺，要處事公正」。但他在貼文中聲言，會「保護好自己，保護好小王子」。陳凱港於周六凌晨再發文，提到「立案被調查」。

員工：我哋無新聞價值㗎，你唔好再嚟喇

《蘋果》記者上周四（21日）下午到小王子慈善基金和經營「王子商城」的新凱國際貿易有限公司共同報稱的葵涌工廈地址查詢，職員煞有介事久未有開門，不斷詢問來意；開門後回應稱「唔知」有沒有警察登門。他們隨後聞言《蘋果日報》來訪便匆匆關門，後大叫：「搞錯啊！」又「訓示」記者：「我哋無新聞價值㗎，你唔好再嚟喇！」

《蘋果》曾就陳凱港相關公司和成員，以至陳凱港本人有否受查向警方查詢，但警方未有正面回應，僅稱不評論個別個案。警方又指，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

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