【本報訊】連續兩年爆出選舉風波的西醫工會，原於去年11月換屆，惟當日會員大會兼幹事會選舉，被會長楊超發以無法認證所有授權票為由宣佈中止。近日工會改以郵寄選票投票，在部份幹事反對無效下，六名幹事宣佈集體辭職。聲明表示，若改用郵寄選票，需先經全體會員大會通過及職工局批准，直斥現時做法是違反會章及法例。

西醫工會原於去年11月舉行會員大會兼幹事會選舉，過去因甚少會員出席大會，故授權票佔選票大多數。去年選舉競爭激烈，授權票便多達574張，惟當日選舉最終被中止。六名辭職幹事的聯合聲明表示，去年選舉以無法認證所有授權票為理由，被強行中止，雖然當日在場律師曾提出即時審視授權票，但亦不獲理會，現時更把所有授權票作廢，改以郵寄選票投票。

未經職工局批核疑違法

聲明續指，根據香港西醫工會會章及職工會條例，幹事會的選舉方案，需先經全體會員大會通過，再由職工局批核，早前職工局亦已去信提醒工會，但部份幹事仍置之不理，「我們要和這些非法行為劃清界線」，故辭去幹事會所有職務，並即時生效。聲明附件更指斥現任會長楊超發架空幹事會功能、操控選舉及賬目混亂等。

是次集體辭職的幹事，包括副會長梁漢輝、義務秘書陳培光、義務司庫陸偉亮、幹事任俊彥、幹事胡志和及幹事張允傑。除陳培光外，其餘人等均有參選今屆幹事會選舉，其中胡志和及張允傑更獲會長楊超發提名，在無競爭者下將自動當選，現時亦「倒戈」辭職。

有份辭任的陸偉亮質疑，郵寄選票屬違法，而自己作為候選人之一，亦不清楚將於何時點票，只知悉會於2月4日舉行的會員大會公佈選舉結果，「已經選咗啦，公佈畀你聽，胡混過關囉」。就有幹事集體辭職一事，本報向現任會長楊超發查詢，對方表示「無可奉告」。