佐敦部分地區遭封區兩日，其間區外人士不得進入圍封地區。有參與封區工作的公務員向《蘋果》反映，由於過去兩日各唐樓收集垃圾及負責清潔的清潔服務人員，因封區問題未能到埸處理，而政府亦未有安排食環署職員到唐樓樓梯間收集垃圾，導致垃圾堆積及污水流出，認為會影響政府整體防疫效果。

另外，昨日有公務員反映下班後脫下保護衣，棄置在帳篷內形成「小山丘」。有參與封區的公務員指，署方今日已在污衣卸下區安排清潔人員駐守，及於每個帳篷內放置大型綠色垃圾桶，供工作人員棄置防護衣。

食環：解封後將洗街

而食環署晚上透過政府新聞處發新聞稿，指這兩天在佐敦「受限區域」範圍提供垃圾收集、凌晨清洗街道及24小時值勤的公廁服務。

食環署發言人稱，當政府正式撤銷「受限區域」宣告後，署方明日凌晨會清洗街道及加強街道清潔工作，並安排位於區域內的轄下設施，包括油麻地街市、新填地街熟食小販市場、新填地街及廟街小販排檔區深層清潔消毒。

食環署稱，明早上午6時至9時會在油麻地街市及新填地街熟食小販市場的公用地方及設施深層清潔消毒，並會在有關街市及小販市場外圍及附近街道，如一切順利，有關設施會在明早9時重開。

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