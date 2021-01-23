【出走系列 回歸澳洲篇】2003年沙士爆發，在全球眼中，大陸人、香港人如染麻瘋病，澳洲Deakin University有位講師問學生：「課室很臭，這裏有中國人嗎？」來自香港的Sandy等幾個留學生乖乖舉手，那講師又問：「你們回過香港或中國嗎？」人人搖頭，鬼佬阿sir真有個性，一走了之，「今天空氣不好，大家自修吧。」Sandy畢業後本可留澳，到底為了事業返港，不能天長地久，畢竟曾有一手。當年的學生今日已為人母，時勢所迫舉家移民墨爾本，重回舊地，曾經擁有忽然又變回天長地久。一別十餘年，當地歧視不再，然而是禍避不過，誰想到瘟疫重臨。病毒也學會平等，這次席捲全球，澳大利亞也不例外，日子再難莫回頭。

撰文：黃啟發

Sandy在澳洲讀書時認識了未來夫君，對方同樣來自香港，早獲袋鼠國護照，這位娘子畢業後本可留下來，曾經有條移民路擺在她面前，結果來回澳洲又折返香港，從事美容品牌公關，她說：「當時老公有舖有樓，可說打跛腳唔憂，我一個廿幾歲大學畢業生做餐館、幫老公洗碗，好處是不愁生活，但你甘心嗎？好辛苦讀完大學，未見過社會便結婚生仔留下來，你想要這種生活嗎？當年的我不想，我是要多姿多采生活的人，否則不會做PR。」

條路自己揀唔會返轉頭

兩年半前女兒出生，這個媽媽透露：「我原本計劃在女兒讀中學才過來澳洲，我打算過來退休，沒想過回來工作，但前年6月開始我覺得很不開心，晚晚看新聞好辛苦，我跟老公說我透不過氣，而且我不想女兒在這種環境下生活。我自己一個人不打緊，難聽地說都過了半世啦，但我真心覺得小朋友在此沒有希望，整個社會不treasure小朋友，功課壓力很大，我也很心痛小朋友出去抗爭。他日我個女要是這樣，我知道我不能阻止她出去，但我會很心痛，所以我同老公講頂唔順，我要走。」

來回香港又折返澳洲，一年前到埗，同是去年1月，有人從武漢經廣州將病毒帶到墨爾本，成為澳洲第一例，時間路程與這家人多麼接近。3月全國封關，後來墨爾本更封城111日，是全球最長lockdown城市之一，市民買必需品、看醫生限五公里內。

記者問Sandy怎麼赴澳總要在瘟疫蔓延時，她笑言：「正面地看，你不覺得我很好彩嗎？我兩次都避過了。」去年10月底這個澳洲文化首府解封，如今只有零星個案，確比香港安全，甚至可以迎接下月澳網，她所說實不為過。

病毒漸去，生計問題走在眼前，過往八年她在港擔任PR & Advertising Manager，丈夫批發急凍海鮮，每月共賺八、九萬元，環境一轉由零開始。兩口子所經所歷是很多香港人的寫照，早年為了事業回港發展，時至今日幾多錢也留不住他們，今次訪問試圖探討回流又再離去是否白走一趟冤枉路，她說：「當我們兩公婆半年都找不到工作，沒收入的時候，就不斷問自己是否揀錯路，但當你望着個女，你知道不能返轉頭。」

檸檬樹下享受慢活

她終在彼邦重投美容行業，哪管CV何等亮麗，所屬部門30人，她的職位最低，領取當地應屆畢業生的工資，除稅後不及在港一半，但想到墨爾本每天蒸發1,200個職位，她感恩，「疫情下澳洲有100萬人失業，他們要揀一定先揀澳洲人，我現在手持過橋簽證（bridging visa），所以求職很難很難，我找到工作已算幸運。」

工作上與同事溝通得來，一旦吹水便投降，「全公司百幾人只有三個唐人，三個都是ABC，公司所有人都用英文作為first language，只有我是second language，所以我現在很努力學英文。」當地人說話懶得要命，不願開口，這方面香港有個代表人物沈旭暉，試想像澳洲有2,500萬個他。加上當地英文沒尾音，又自行簡化，只想你會意，比如arvo意指afternoon；Atm食盡三家茶禮，似說提款機，也可能是阿里巴巴、騰訊、美團煎釀三寶，其實是at the moment之意。

Sandy用Excel記下英文生字，每天五、六個，一年下來表上生字越來越少，足見進步。要是重返2004年大學畢業，而她又知道十多年後香港弄到如斯田地，廿歲出頭可會留澳，打好英文、事業根基，也及早適應彼邦生活，不走冤枉路？她幾經掙扎才說：「這個問題可否不答？」數天後記者收到其訊息，寫道：「我再想了幾日，如果再讓我揀多次，我一樣會讀完大學返香港，因為我經歷過自由豐盛的香港，享受過最美好的時光，雖然現在一切都要重新出發，但無悔。」

另外cob全寫close of business，關門大吉咁唔老利？其實是指五點鐘，好收工，「這裏上班的好處是夠鐘就收工，現在大部份人home office，夠鐘就熄機，不會理你，九成九不OT。」一次她過鐘online，老頂一見，一聲令下stop！公司每周一至兩次WIP（又一簡寫，意指work in progress），除此之外不管你日常做甚麼。本文主角在香港時每晚8、9點回家，女兒交給工人照顧，在這裏朝八午四，放工湊女。

她直言當年「死都唔肯留喺度」，今次不然，「今次回來心態完全不同，我珍惜與女兒一起的時間。」後園種了檸檬樹，乖女在旁邊水池玩耍，這種生活香港也有，要是閣下貴為上市公司主席的話。當地不少人種菜，慷慨分給鄰居；澳洲沒有走地雞，有人養雞劏來吃，也有人養鵝，卻是寵物。問題來了，為何劏雞不劏鵝，雞吃鵝不吃，豈非歧視？原來養雞的是中國移民，劏得落手，鬼佬養鵝，視如子女。

即使花粉有害也要為下一代

從市區開車20分鐘便到農場，滿眼盡是車厘子、士多啤梨，然而早前刮起大風，花粉處處，Sandy噴嚏不斷，丈夫雙眼通紅，逃離農場跑入商場光顧藥房。女兒更因花粉症引發哮喘，每晚嘔奶，媽媽每晚替她重新洗澡，換床單，直言想死，「日間她很精神，一到夜晚就嚟料，睡不着覺狂喊，又咳又嘔，透不過氣。每年春天最大鑊，我們準備踏入夏天，她就會沒事。」

早前坎培拉政府為港人提供五年簽證及永居途徑，而澳洲Kmart所有中國商品下架，當地活龍蝦則出口轉內銷，割價三、四成，紅酒平過樽裝水，逃亡中遇上倒也不錯，但誰都可能對花粉症有反應，比如Sandy的老爺沒事，奶奶則嚴重。而且墨爾本一日四季，日夜溫差十幾度，昨天着吊帶，今日穿厚衣，訪問當天氣溫攝氏9度，之前一周30度，她提醒各位：「你的心態要改變，既然來到這裏就要努力適應這裏環境，既然你要在此生活，就要咬緊牙關度過。」

即使中澳不角力，這裏生活必需品便宜得很，牛奶幾仙一樽，超市又有特價時段，她掙得少也花得少，倒有餘錢，在港高收入反沒錢剩。然而世上沒有烏托邦，如今澳洲踏入夏天，花粉症減少，但多烏蠅，記者問何故，她說：「我不知，只知這裏三大名物，懶人、肥人、烏蠅。」當地人豈止懶在說話，疫情下不少人索性不工作，領取政府資助；Sandy自言來到這裏很開心，她在港要着大碼、加大碼衣服，在此改穿中碼；一家人學會與烏蠅共處，小女兒指着說：「有飛飛、飛飛！」

早前親戚過身，好媽媽醒覺自己同時也是人家女兒，老猿掛印回首望，關隘不在掛印，在回頭，「我突然發現，萬一父母不在的時候，我來不及飛返去，即使沒有疫情，這裏飛返香港都要九小時，他日touch wood我父母過身，我可能見不到他們最後一面，一想及此我便很痛。」

天下沒有不吃魚的貓，也沒有不吃人的老虎，苛政禍害大過花粉症，任何人離開都是為了下一代，當年老爺奶奶就在她現在這個年紀帶着兩個兒子赴澳，Sandy心態也沒兩樣，「我臨走向兩個弟弟講對不起，我知道我很自私，要你們照顧爸爸媽媽，但為了女兒我沒辦法，香港人移民的話要有心理準備。」