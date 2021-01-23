【本報訊】政府封鎖佐敦疫區，有基層勞工無法上班。政府「希望」僱主能酌情處理因封區而未能上班的員工，不要扣減薪金和福利。有工會批評政府的呼籲只是「姿態」，擔心基層勞工照樣會被扣減人工，加上封區未必是一次性，促請政府補償給受影響勞工。

工會斥林鄭班子「得把口」

政府發言人呼籲，若有僱員因封區宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。清潔服務業職工會組織幹事杜振豪批評，政府的呼籲只是「姿態」，因基層勞工沒有議價能力，質疑僱主會否聽從，就算不減人工，也可能扣去勤工獎等收入，甚至視為無故缺勤而解僱。現時社署向合資格確診者提供一筆過恩恤津貼，今次封區也應作類似安排，加上可能不只一次封區，或會有越來越多基層勞工受影響，政府應補償。

香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，疫潮爆發至今，若有外判清潔工非確診但需隔離檢疫，業界部份公司都會以病假處理，並按勞工法例支付病假薪金。今次受封區影響無法上班的員工，勞工處沒有指引如何處理，相信部份公司都同樣以病假作安排，「唔會扣佢哋人工」。

甄瑞嫻指出，部份公司設有勤工獎，前線人員擔心因缺勤而失去獎金，加上臨近農曆新年，都希望多賺幾個錢。她呼籲勞資雙方協商處理今次突發封區安排，對受影響員工能寬鬆處理。

佐敦疫區一帶清晨起封鎖，有打工仔無法上班，有高鐵外判保安員下班後也無法歸家，要到女兒家暫住。新巴城巴表示，若員工因「受限區域」影響而未能上班，隔離期間仍可獲支薪，如確診感染武漢肺炎，出示有效的醫生證明書會按病假處理。

九巴表示，因應政府於佐敦「受限區域」的防疫措施，有兩名車長受影響而未能執勤，二人留家及接受檢測期間的基本薪酬不受影響。