因違反保釋條件被羈押於荔枝角收押所的民主黨前主席胡志偉，日前撰寫獄中書簡，批評《基本法》條文被任意演繹，直言「誰是誰非實在無言以對」，因為參加初選成為55個被捕人之一的他寄語港人，「民主從來不是賜予」，稱對比其他付出更多的人，他面對的困難不少，但仍能應付。黨友鄺俊宇等亦有於Facebook轉發信件，叫胡志偉「加油」。

胡志偉本月19日撰寫書簡，向街坊好友交代近況，稱面對逆境，大家的一聲祝福、關心和支持都是其強心針，「都是寒冬中的暖流」，感激大家對他的愛護。

他未有指明任何事件，但稱「人在做，天在看」，質疑《基本法》列明的條文，遭任意演繹，「離開了大眾認知的世界，誰是誰非實在無言以對」，又稱民主從來不是賜予，對比其他付出更多的朋友，他面對的困難儘管不少，惟現時仍能應付，但他感嘆未來可會有更長和更多失去自由的日子，則未可預料，寄語公眾珍惜當下，包括擁有的親情、愛情、健康和友情，並祝「好人一生平安」、「香港人加油！」

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