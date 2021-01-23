【本報訊】瑪嘉烈醫院外科病房一名52歲男病人初步確診，他入院時未有入住隔離病房，一名同房病人須送檢。染疫病人前日黃昏因發燒和嘔吐到醫院求醫，當時沒有出現呼吸道感染症狀。醫管局總行政經理庾慧玲表示，院方其後為他抽取鼻咽樣本，並安排入住外科病房。惟病人前日曾到社區檢測中心測試，昨早收到檢測結果呈陽性的短訊，醫院測試其後亦呈陽性，病人被轉送隔離病房留醫。

一院友列密切接觸者

一名外科病人與該名初步確診者的距離較近，被列為密切接觸者需接受隔離。醫護人員沒有為染疫病人進行高風險醫療程序，亦有佩戴合適防護裝備，故暫未有人員被列為密切接觸者。另有13名職員被列為其他接觸者，須接受醫學監察，院方會安排其他病人接受病毒檢測。該名病人入院前曾到社區檢測中心測試，有發燒等病徵。至於為何仍將病人送往外科病房，庾慧玲未有解釋，僅指該名病人的症狀涉及「外科狀況」，因此將他轉至外科病房接受治療。

另外，一名83歲確診女患者本月15至20日曾入住浸會醫院，她15至17日入住單獨病房，其間曾兩次進行病毒測試，結果均呈陰性。她之後入住普通病房並在19日發燒，再次接受測試結果呈陽性，被轉送至伊莉沙伯醫院。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其感染源頭相信來自社區，但不會排除任何可能性，會安排相關醫護人員及緊密接觸者接受檢測。