北京有小學改用肛拭子（撩肛）採樣，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（24日）出席電視節目《講清講楚》時指，本港針對小朋友較難採集呼吸道樣本，一直也有採集糞便樣本，「原理都一樣」。但呼吸系統專科醫生梁子超補充指，方法不太適用於發掘初步確診個案。

呼吸系統專科醫生梁子超指，肛拭子與採集糞便樣本原理相若，尤其是針對曾出現腹瀉症狀的病人，「可能有糞便帶到落去依附喺肛門黏膜」，核酸陽性時間較長，惟採樣過程可能較尷尬，一般適用於1至2歲以下幼兒，較採集糞便樣本方便；但即使結果呈陽性可能只屬殘留病毒，未必有傳染性，不太適用於發掘初步確診個案。

梁又指，理論上肛拭子可以自行採樣，因範圍固定，成年人應可掌握，但不清楚內地是由醫護採集還是自行採集，料香港較少會使用。他指如確診武肺病人有較多腹瀉病徵，醫院可能在病人出院時採集其糞便樣本，配合身體出現抗體才讓相關人士出院，尤其如病人居於劏房或喉管狀態不理想的環境，檢測糞便樣本陰性才出院會更有保障，但未必需要用到肛拭子。

專家倡機組人員優先接種疫苗

另外，早前有消息指，港府將向機場發出強制檢測令，要求在機場工作的大約7萬名員工接受強制檢測，許樹昌承認，曾與兩位局長通過電話，他們希望加強外防輸入，因歐洲近日出現變種病毒，故希望機組人在檢測呈陰性後再留酒店14日檢疫，之後回家到第19日再取樣本。他指航空公司或需在更期作調整，「畀長啲嘅更佢，返香港可能要有幾個星期假」。他指據了解運房局與航空公司有溝通，「睇吓幾時執行」。他認為政府可考慮將航空機組人員接種疫苗優先次序提高。

他又指，近日確診個案維持在雙位數，源頭不明個案超過兩成，預計農曆新年前能下跌到較低水平機會不大。

政府正覓第四種疫苗

對於目前最快只有BioNTech疫苗2月尾抵港，許樹昌指如科興能盡早交第3期數據，政府也會盡快找委員會隨即開會討論審批，屆時時間可以追上。他又指BioNTech疫苗稀釋後有6小時「走盞位」，時間計劃得準確下也可在疫苗中心以外地方接種。他又指衞生署與食衞局採購組有接觸藥廠留意第四種疫苗，是屬於蛋白分子類的疫苗。

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