公務員事務局本月中發通告規定18萬公務員須在4星期內簽妥及交回宣誓聲明，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指政府推出宣誓聲明後，「收到嘅（會員）查詢係特別多」，包括有任職政府長工的公務員擔心若不簽署聲明，會否影響辭職安排，尤其關注政府會將辭職視為革職抑或強迫退休，指兩者離職後的福利安排不相同。同場的立法會公務員及資助機構員工事務委員會前主席范國威批評宣誓聲明令公務員擔心未來動輒得咎，甚至被批鬥清算，除影響公務員士氣，更或觸發公務員離職潮或提早退休。

梁籌庭今天在港台節目《城市論壇》指，公務員除關心拒簽的後果，亦擔心遭政府以言入罪，甚至擔心會否變相犯刑事罪而要坐監，認為政府應更清楚交代違誓指引。他強調，對香港年輕一輩而言，現時加入政府的福利及吸引性不大，中層公務員在私人巿場不乏人聘請，「如果（政府）再有咁多制肘，其實係影響佢哋加入政府行列。」

范國威認為，中央和特區政府應明白，不能靠要求公務員宣誓就做到有效管治，「因為呢個係一個高壓管治手法，唔係有效管治，係以國家安全之名，去做一個思想審查同言論自由嘅金剛箍，係剝奪公務員本身嘅公民權利」。

新民黨執委、前郵政署署長譚榮邦則指，前年反送中運動爆發後，公務員體系出現極大變化，故此政府應作規範，形容引入宣誓安排「只係基本職場嘅基本職業道德」。譚又稱，公務員日後可續用非公務員身份表達意見，包括以家長身份公開批評政府的教育政策、作為納稅人亦可批評政府政策，但指若然屬高級公務員，公眾或會將有關批評連繫到其公務員身份。

梁籌庭憂公務員個人身份評政府政策亦被指違誓

梁籌庭反駁，公務員是否以「個人身份」對政策作出批評，全由政府定斷，認為公務員即使只是以父母身份批評政府教育政策，最終都是「走唔甩」，「將來公務員言論大家要好小心、好謹慎。」

對於前公務員事務局局長王永平前年8月出席公務員集會時，曾指公務員守則第一條是堅守法治，「如果我哋覺得今日政府、特首，做嘅嘢違反、唔符合法治，作為公務員我哋有責任指出嚟」，亦曾指「公務員不是對行政長官個人忠誠，而是對體制、制度，維護整個核心價值的社會、市民忠誠」，譚榮邦今日拒作評論，並一度將外界「不應無限上綱」說成「不應無限上網」，稱王永平今日不在場，故不便評論。《城壇》主持指曾邀請王永平出席節目，但對方婉拒。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！