【本報訊】疫情反覆，多項大型課外活動改為網上舉辦。「學校起動」計劃基金的年度大型聯校活動「趁墟做老闆」今年改為網店形式，在TVB旗下網購平台 「Big Big Shop」舉辦。參與的學校須向Big Big Shop支付存倉費，另須付15%銷售收益作平台服務費。有參與學校老師向本報投訴，指基金事前未有諮詢校方就決定與TVB合作，不滿變相為其宣傳。

Big Big Shop擸15%收益

該基金屬九龍倉集團「社、企共勉」旗艦項目。上述活動2013年推出，前年有63間學校參與，惟去年因疫情停辦一年，今年則改為網店形式，並首度與TVB 合作，目前押後至今年7月2日至15日舉行。據活動簡介，Big Big Shop雖豁免參與學校的上架費及年費，但仍會向參與學校收取15%銷售收益， 以支付信用卡手續費、物流費等服務費，學校也需將貨品自行運送至Big Big Shop倉庫並付存倉費 。

有參與學校的老師透露，基金從未就上述活動與TVB合作向學校諮詢。因今年活動首次改為網店形式，故不肯定學校須否如以往般預先墊支相關費用。他又質疑，活動變相強迫學生與TVB合作，亦間接為其宣傳及增加網站流量；不論參與學校盈虧與否，TVB亦能從活動中賺取費用。

基金回覆本報稱，因未能預知疫情何時消退，遂研究把活動移師網上，並初步向TVB旗下Big Big Channel了解在Big Big Shop舉辦網上展銷會之可行性。因疫情持續，基金獲Big Big Channel支持，在Big Big Shop首度舉辦網上版「趁墟做老闆」展銷會，讓學生學習新常態下之網售知識；展銷會運作細則及與Big Big Shop的合作細節則拒透露。