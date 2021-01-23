【本報訊】警務處昨公佈，一名駐守香港警察學院（圖）的40歲男警員初步確診。其家人早前懷疑對武漢肺炎呈陽性反應，他亦被安排接受測試，前日初步證實檢測結果呈陽性。該名男警工作期間有佩戴口罩，沒有與公眾接觸，最後上班日為1月19日。警方指，已派員清潔及消毒該名警員的相關工作場所，警方亦已向衞生署提供該名警員的近日工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心和接受病毒檢測。

郵政文員初步確診

香港郵政昨亦宣佈，一名文職人員初步確診並在醫院接受治療。該員工1月20日晚感不適，前往私家醫生求診，兩日後再前往政府診所求診並接受病毒測試，昨上午初步確診。染疫人員於空郵中心一樓上班，負責文書工作，毋須接觸郵件或公眾，已安排徹底清潔消毒空郵中心。

與該員工在同一樓層工作的職員會被列為密切接觸者，需進行隔離檢疫，其他運作樓層的員工都會被安排接受病毒測試。

港九小輪早前有駕駛坪洲渡輪航線的船長及船員確診，坪洲坪麗苑亦新增一宗確診個案。確診男子為坪麗苑居民，職業為裝修工人，平日會在愉景灣工作。當區區議員曾秀好表示，坪洲去年都曾出現居民確診個案，但不是長期居住該區，故今次個案非首宗區內感染。該名男子已被送往醫院接受治療，其同住家人正等候當局安排隔離檢測。