【本報訊】政府史無前例封閉佐敦「疫區」強制檢測，受影響居民超過萬人，引來不少傳媒採訪，記者昨凌晨租住區內酒店房間，以「訪客」身份逗留疫區採訪，但由昨凌晨起警方多次粗暴阻攔及驅趕記者返酒店，有警員甚至明言：「上頭唔想見到你哋喺度！」其間港台記者更被警員警告，若離開所在地方會被票控。

本報記者昨凌晨租住封區內一間酒店，至早上以「訪客」身份登記檢測，其間記者趁可以外出直擊「封區」情況。不過自清晨起，本報記者及其他傳媒外出時，多次遭警方及衞生防護中心人員輪流「夾擊」，一次又一次趕回酒店，不准在街道拍攝，有記者堅持外出採訪，但遭警方及衞生署人員制止，雙方更一度在酒店大堂糾纏，氣氛緊張。

其實工作人員昨晨曾到酒店房拍門，要求記者在指定時間，到指定區域的檢測站接受檢測，因此這段前往檢測的路程成為難得的直擊疫區「黃金時間」，當時有記者舉機拍攝，亦有電視台及雜誌攝記等在場舉機採訪時，均遭警員干涉，現場所見，警員態度惡劣，雙方緊張關係白熱化，有警員竟要求記者返回酒店或者到指定地方，不可以在街上逗留，有警員更說：「上頭唔想見到你哋喺度！」

恫嚇離開酒店會票控

記者最後退回酒店，房間窗口成為唯一觀察疫區的渠道，但其間發現被禁足的市民在街頭隨處走，吸煙聊天卻沒人阻止，令人質疑當局有選擇性執法，似有針對記者之嫌。

據港台報道指，港台記者昨曾按指示離開酒店尋找所屬區域的檢測站接受檢測，途中嘗試拍攝採訪，但被警方截停及登記資料，在檢測後被要求返回酒店，在場警員更警告記者應留在酒店範圍，再被發現離開便作票控。

警方回應指，政府昨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），限制在佐敦指明「受限區域」內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，警方昨日協助相關部門執法期間，曾發現有傳媒於「受限區域」街道上懷疑拍攝採訪，遂向相關人士發出勸喻和警告，要求他們完成檢測後盡快返回處所，以減少交叉感染的風險。