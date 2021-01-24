【本報訊】被內地官員及建制派批評無仿效內地小區隔離致疫情擴大後，林鄭政府史無前例封鎖佐敦疫區48小時強檢，逾7,000個檢測中僅發現13宗陽性個案，陽性比率是0.17%，有居民斥政府封區「勞民傷財」，有前立會議員形容是一場無抗疫成效的大龍鳳。政府專家顧問許樹昌指，政府預計檢測人數是一萬人，認為須追蹤餘下3,000名「漏網之魚」。食衞局長陳肇始則稱不排除封鎖區內的居民須二次檢測。

陳肇始昨於記者會指出，連同昨日再發現多70名未檢測的居民，整個佐敦封鎖區共完成逾7,000個檢測，截至昨午3時，發現13宗陽性個案，其中有兩個家庭分別有兩人和四人中招，其餘七人無關連，分別居於吳松街、廟街、上海街、新填地街、北海街及炮台街，有20名密切接觸者須檢疫。她指陽性個案比率是0.17 %，與現時檢測的陽性比率相若。翻查衞生防護中心數據，1月21日未設封鎖區前，佐敦強檢區亦有20宗個案，未見設立封鎖後，找到的確診個案大幅增加。

或安排二次強測

封鎖區內任職保安員的李先生斥今次封區政策「白癡」，批評政府勞民傷財，「數據出咗啦，先搵到13個人，你話係咪嘥資源」。

不過，陳肇始強調油麻地區的傳播風險較高，才會作出圍封行動，不認為是勞民傷財，重申是需要處理的工作。陳亦稱，病毒有潛伏期，當局會分析封鎖區個案，不排除為居民做第二次檢測。

民政事務局長徐英偉則指，檢測呈陰性的封鎖區居民昨可提早至晚上6時離開，預料可如期於午夜前完成所有檢測，今日凌晨可正式「解封」。

470戶無人應門

政務司長張建宗昨早巡視封鎖區後表示，根據統計處稍舊數據，封鎖區內約有8,000名居民，但該區流動性高及估計有些家庭可能小朋友較多，當局估計有約一萬人。被問到是否有3,000名「漏網之魚」及計劃是否失敗時，張稱統計處數字不準確，但承認當局無法估計有多少人在封區前離開。

徐英偉稱過去兩日在封鎖區內進行3,650戶家訪，約470戶無人應門，以每戶2.8人計算，即涉及逾1,316人，不排除部份單位已搬走，當局會盡力追查。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指封鎖區內確診個案達雙位數，加上病毒有潛伏期，認為當局應考慮一個星期後再做檢測。他又稱，當局今次封區因準備需時，致圍封前走漏風聲，他擔心提早離開封鎖區的人士，如果有黑市居民，可能有機會將病毒散出區外，當局必須追蹤餘下3,000名「漏網之魚」行蹤。

前立法會議員尹兆堅形容今次封區是一場無抗疫成效的大龍鳳，「香港居住環境唔似內地，並冇小區之分，連專家都講咁遲先做冇用，並非以防疫效益為標準，今次畀人感覺係林鄭要向北京表忠，政治掛帥，做騷先行，仲要實際落地做到甩皮甩骨」。