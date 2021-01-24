【本報訊】當局昨公佈尼泊爾裔家庭一家三口檢測假陰性事件的跟進結果，強調Dilip（圖）及其家人在玉器街檢測時病毒量甚低或處於潛伏期初段，難準確驗出陽性，與承辦商化驗程序及準確度無關。涉事尼泊爾男子對政府拒負責感失望；有醫生建議流動採樣站應改用鼻咽拭子採樣。

食衞局昨表示，尼泊爾籍男子Dilip 1月13日在私家醫生求診時已有病徵，但沒被轉介檢測，故其後在油麻地檢測中心及玉器街流動採樣亭的測試，只能驗到病毒極低的結果，一般核酸檢測也難準確檢測成功。

至於Dilip的妻兒在玉器街檢測後同屬陰性，翌日在檢疫中心檢驗則呈陽性。當局解釋，相信二人屬病毒潛伏期的初段，社區檢測未必能有效檢測。

團體︰嚴重打擊檢測信心

當局無就事件表示檢測安排出現錯誤，亦無向病人致歉及慰問。Dilip此表示失望、憤怒及無助，重申社區尚有很多像他一樣日夜營役的基層市民，即使跟從指示檢測，但隨時錯信政府，連累身邊人。

病人政策連線主席林志釉認為政府不能只陳述科學理據便了事，認為事件嚴重打擊市民對流動檢測的信心，政府需盡快填補漏洞，否則難保同類個案再次出現。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，事件反映鼻腔拭子採樣的局限，有可能導致病人延遲接受治療。他續指，局方可考慮在每個採樣區放置醫療用途的高效率空氣微粒過濾機，達到抽取鼻咽拭子的空氣流量要求。

至於食衞局早前曾懷疑另有三名確診者的樣本與Dilip情況相同，當局指其中兩人已在流動採樣亭遭到篩查出來，當中一人有抗體，已經出院。其餘一人則發現與事件無關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指假陰性這個詞語不標準，因再檢測後發現陽性只代表病人一開始不帶病毒，或僅有微量病毒不容易找出，又指需視乎檢測時機，故不只在檢測中心，任何採樣方法及地方都可發生這種情況。