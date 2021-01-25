八方兩星期前搶先披露，今年27歲嘅民主派荃灣區議員岑敖暉（Lester）已經同曾任Now新聞台女主播嘅余思朗（Nicole）入紙結婚後，兩人話咁快，今日（25日）就喺一班好友見證下，正式簽字結婚嘞！

根據今日獲邀出席婚禮嘅少數貴賓、一向視Lester做阿囝嘅游月華（Donna）今午喺Facebook嘅分享，着住淺啡色西裝襯白恤衫嘅新郎哥Lester，同着上白色婚紗嘅新娘子Nicole簽字時，都忍唔住甜笑，旁人睇見都感覺到幸福滿瀉。

Donna形容今日呢個婚禮簡單，但不失感動又搞笑嘅場面，祝福一對新人「一定要幸福」。

一直對婚事保持低調嘅Lester，早前Facebook直播面對網民車輪式祝福時，打趣話要「搞單嘢同大家沖吓喜」，之後未見再公開談論婚事，大家如果想當面同佢講句「我真係恭喜你呀」，可能要等到下個月6號。皆因Lester今日喺FB預告，當日下晝2至5點，會喺荃灣永順街十字路口搞個「暉仔同大家拜年」街站，屆時將有書法高手坐鎮，即席幫大家寫返張靚靚嘅賀年揮春！

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