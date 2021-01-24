疫情下學校面授課堂時數大減。理工大學近年研發實時遙距實驗平台，中學生可以家中電腦操控大學實驗室內的設備完成多個科學實驗，現時有20多間中學受惠。有中學老師認為平台未來可作高中科學科目的校本評核（SBA）之用。

記者 關玉婷

該平台名為「全天候科學實驗室」，獲政府優質教育資金資助560萬元，由理大應用物理學系副教授麥熾良及其團隊開發，去年起投入使用。平台現時提供6個涵蓋物理、化學及生物範疇的實驗，主題包括干涉現象、可見光譜、溫室氣體等。學生只要於已預約的時段登入系統，便可控制理大實驗室設備做實驗並下載及分析數據，教師則可因應教學進度安排習作。以溫室氣體實驗為例，學生可透過電腦調整模擬地球的透明玻璃球中的二氧化碳濃度，比較另一個沒加入二氧化碳的「地球」溫度，以理解溫室氣體濃度對氣溫的影響。

麥熾良表示，學生需透過做實驗來鞏固科學知識，但一般中學難投放大量資源購買昂貴實驗室設備，虛擬實驗效果又未如理想，相信平台能協助中學生學習，現時有約20至30間中學使用，受基金資助期間不會向他們收費。麥表示未來會繼續改良平台，目標今年年底前提供十五個實驗，及研究加入虛擬實境（VR）元素等。

聖士提反女子中學物理科老師邱穎怡表示，平台在學生間反應良好，實驗的「真實性」亦足以作為高中學生的SBA評核之用，已向教育局反映有關意見。

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