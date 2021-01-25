前年11月2日港島區反修例集會，入夜後旺角爆發衝突，有人於凌晨時分被示威者指稱在場拍攝，因而遭「私了」及搶去手提電話。當時開傘掩護施襲者的營業代表被控，案件今在西九龍法院再訊，他承認非法集結及身處非法集結時使用蒙面物品兩罪。主任裁判官羅德泉下令被告還柙至下月9日，以待索取背景報告再判刑，屆時再處理賠償事宜。

報稱任職營業代表的被告陳國樑（31歲）承認於2019年11月3日在旺角彌敦道及亞皆老街附近參與非法集結，並使用一個面罩。

案情指當日有數百人在旺角一帶堵路及放火。居於旺角的事主當晚落街買啤酒，凌晨2時左右在彌敦道及亞皆老街喝酒，並取出手提電話傳訊息，其間遭示威者指摘他拍攝在場人士。事主否認，但有人向事主眼睛噴射不明液體，另有人奪去其電話，又有人踢其背部。事主受襲8分鐘，手機遺失，之後送院治理，同日出院。

有片段拍攝到被告當時右手持傘遮掩施襲者，雖然其面容被口罩蓋住，但鏡頭拍下其眼鏡、耳環及紋身。警方翌月拘捕被告，並從其住所搜出他案發時所戴的帽子及眼鏡。

【案件編號：WKCC3730/20】

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